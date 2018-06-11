Alzheımer'ın belirtileri 20 yıl önce başlıyor!

Düzenli egzersiz Alzheimer Araştırma Vakfı'na göre düzenli egzersiz Alzheimer hastalığı riskini% 50'ye kadar azaltabilir. Fiziksel aktivite sadece kan akışını korumakla kalmaz, aynı zamanda beyni koruyan kimyasalları da arttırır. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapın: Rutin olarak kardiyo ve kuvvet antrenmanları yapın. Eğer yeni başlıyorsanız, yüzmeyi veya yürümeyi deneyin. Kas yapmak için ağırlık kaldırmaya başlayın. Haftada 2-3 seanslık ağırlık kaldırma egzersizleri yapın. Bu kas kütlesini artıracak ve beyin sağlığının korunmasına yardımcı olacaktır. Sosyalleşin İnsan, doğal olarak sosyal canlılardır. Sosyal olarak meşgul olmak, beynimizi Alzheimer hastalığına karşı koruyabilir. Alzheimer’i engellemek için insanlarla güçlü sosyal ağları korumak ve geliştirmek de önemlidir. Yaşlandıkça daha fazla izole edildiğinize inanıyorsanız, daha fazla sosyal olmak ve yeni insanlarla tanışmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır: Bir sosyal gruba katılın. İlginizi çeken bir konuyla ilgili ders alın. Komşularınızla daha sık görüşün. Sinemaya, parka ve kafelere daha sık gidin.

Beslenmenizi değiştirin Alzheimer genellikle ''beynin şeker hastalığı'' olarak tanımlanır. Bunun nedeni, bazı kanıtların metabolik hastalıklar / bozukluklar ve sinyal işleme sistemi arasında güçlü bir bağlantı göstermesidir. Alzheimer hastalığında, vücutta inflamasyon ve insülinin varlığı, yaralanmış nöronlara karşı direnç gösterir ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi önler. Daha sağlıklı bir beslenme şekli ayarlayarak, enflamasyonu azaltmaya ve beyni korumaya yardımcı olabilirsiniz. Şekeri azaltın: Şeker, beyaz un, makarna, beyaz pirinç gibi basit karbonhidratlar veya eklenmiş şeker içeren herhangi bir şeyden kaçının, çünkü bu durum kan şekeri seviyelerinde dramatik sıçramalara yol açar ve bu da beyinde iltihaba neden olur. Trans yağlar iltihaba neden olabilir ve ayrıca beyne çok zararlı olan serbest radikaller üretirler. Fast food ve paketlenmiş gıda tüketimini azaltmaya çalışın. Daha fazla OMEGA-3 tüketin: Omega-3 yağ asitlerinde bulunan DHA, Alzheimer hastalığının ve demansın beta-amiloid plaklarını azaltarak önlenmesine yardımcı olabilir.

Bir fincan yeşil çayın tadını çıkarın: Düzenli yeşil çay tüketimi, beynin yaşlanmasını yavaşlatır. Uyanıklığı artırır, hafızayı güçlendirir. 2-3 bardak çay içmek uzun vadede beyin sağlığınıza fayda sağlayabilir. Zihinsel uyarım Yapılan araştırmaya göre, kendini eğitmeye ve çeşitli konularda daha fazla bilgi edinmeye çalışan kişilerin Alzheimer hastalığı veya bunamaya daha az yakalandıkları gözlemlenmiştir. Maksimum zihinsel uyarımı sağlamak için günlük yaşam tarzına kolayca dahil edilebilecek çeşitli uyarıcı aktiviteler ve beyin oyunları vardır. Pratik ezberleme: Basit bir örnek ile başlayın, örneğin, sözler, kelime oluşturma, görüntü oluşturma, sayı listelerini ezberleme gibi bir liste oluşturabilirsiniz. Yeni bir şey öğrenin: Yeni bir dil öğrenmeye çalışın, yeni bir hobi edinin ya da farklı bir ülkenin tarihini ve kültürünü inceleyin. Gazeteyi her gün veya bilgilendirici bir kitabı okuyun. Zorluk ne kadar büyük olursa, fayda da o kadar büyük olur. Stratejik oyunlar oynamaya başlayın: Stratejik oyunlar, bulmacalar ve zeka oyunları harika bir zihinsel egzersiz sağlar. Yeni bir şey denemek beynini uyarır ve keskinleştirir.

Yeterli uyuyun Alzheimer hastalığından muzdarip insanların uykusuzluk ve diğer uyku problemleri yaşaması çok yaygındır. Yeni bir çalışma, uyku bozukluğunun aslında Alzheimer Hastalığı'nın bir belirtisi olmadığını, bunun yerine bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Şekerleme yapmayın: Kestirmek kendinizi şarj etmenin güzel bir yolu olsa da, uykusuzluğunuzu kötüleştirir. Uykusuzluk çekiyorsanız, uykusuzluktan kaçının ve gün sonunda pilleri yeniden şarj etmeyi bekleyin. Bir uyku programı oluşturun: Her gün aynı saatte yatmaya ve uyanmaya devam edin ve vücudunuzun biyolojik saatini güçlendirmeye çalışın. Bu şekilde, beyninizin saati düzenliliğe cevap verecektir. Stresinizi yönetin Anksiyete ve kronik stres, beyinde ağır bir etki yaratabilir ve bu da hafıza alanının bazı kısımlarında daralmaya neden olabilir. Bu, sinir hücresinin yeniden büyümesini önler ve Alzheimer hastalığı ve demans riskini artırır. Streslendiğimiz zaman, Alzheimer'e eşlik eden büyük nöronal hücre ölümlerinden sorumlu olan beta-amiloid adlı bir protein

üretiyoruz.