Alzheimer'ın belirtileri nelerdir? Alheizmer ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

“Ülkemizde toplumun önemli bir kısmı bunamayı yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görmekte bu sebepten tedaviden mahrum kalmaktadır. Yaşlanma ile birlikte algılamada, yaratıcı yeteneklerde azalma, dikkatsizlik, daha yavaş düşünme hızı görülebilir. Yaşlılık sürecinde isimlendirme, hatırlama, dikkat ve öğrenme fonksiyonlarındaki değişiklikler kişinin sosyal aktivitesini, iş yaşamını ve toplumsal ilişkilerini etkilemiyorsa bu hastalık olarak kabul edilmez. Ancak, ne zaman hafıza başta olmak üzere sayılan bu fonksiyonlardaki değişimler, günlük yaşamın her zaman ki gibi gitmesini engellemeye başlarsa, hastalar mutlaka bir uzmana gözükmelidir çünkü yaşadıkları demans (bunama) olabilir. Hastalığın bilinen kesin bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen kullanılan ilaçlarla hastalığın ilerlemesi yavaşlayabilir. Hastanın yaşam kalitesini arttırmak ve ortaya çıkan psikolojik sorunlarla başa çıkmak için de çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.”

Alzheimer hastalığının, bunama vakalarının en yaygın formu olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Elif Korkut, hastalıkla ilgili bilgilendirmesine şöyle devam etti:

Alzheimer'ın başlangıç döneminde hasta, özellikle yakın hafıza sorunları yaşar. Bu sorunlar daha çok eşyasını koyduğu yeri sık sık unutma, alışverişe giderken ne alacağını hatırlayamama, isimleri unutma şeklinde başlar. Uzak hafıza normal olduğundan eski anılarını hatırlanmakta zorluk yaşanmaz.

ALHEIMER'IN BELİRTİLERİ!

Uzm. Dr. Elif Korkut, alzheimer belirtilerini şöyle sıraladı; “

Günlük hayatı etkileyen unutkanlık

Plan yapma ve problem çözmede sorunlar yaşanması

Daha önce bilinen ve yapılan işleri yapmada zorlanma

Zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar

Görüntüleri anlamada ve birbiriyle ilişkilendirmede zorluklar yaşanması

Konuşma ve yazmada kelime bulma zorlukları

Eşyaları yanlış yerleştirme

Karar vermede güçlük yaşama

Sosyal faaliyet ve yükümlülüklerden uzaklaşma

Kişilik değişiklikleri

Eğer siz de kendinizde veya yakınınızda bu belirtileri fark ediyorsanız bir nöroloji uzmanına muayene olmanızda fayda var.”

diye ekledi.

ALZHEIMER HASTALARININ YAKINLARINA ÖNERİLER

Alzheimer teşhisi konduktan sonra, hasta yakınlarının uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallarla ilgili hastanelerde kılavuzlar bulunduğundan bahseden Uzm. Dr. Elif Korkut, hasta yakınlarına şu önerilerde bulundu:

“Alzheimer hastalığıyla birlikte anne, baba, çocuk rollerinde değişimler olabilir. Artık o size bağımlı hale gelmiştir. Rol değişimine ayak uydurmak zaman alsa da sizin sakin kalmanızla aşılabilecek bir durumdur. Hastanız size bu süreçte daha çok ihtiyaç duyacaktır. Hastanın sürekli geçmişteki sağlıklı günlerini, düşünüp üzülmek doğru değildir. Dinlenmeyi ve dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin. Hastanın bakımını üstlenen kişi olarak eğer mümkünse yakınlarınızdan belli aralıklarla yardım isteyip kendi sosyal hayatınızla ilgili aktivitelere devam edin. Çevrenizden ve arkadaşlarınızdan uzaklaşmak, yalnızlaşmak hiçbir probleminizin çözümü olmayacaktır. Bu süreçte kendinizi öfkeli hissettiğiniz zamanlarda dışarı çıkıp yürüyüşler yapabilirsiniz. Yaşadıklarınızı paylaşmak, konuşmak sıkıntınızı hafifletecektir.”



