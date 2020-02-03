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Alzheimer'ın belirtileri nelerdir? Alheizmer ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

Halk arasında 'bunama' olarak bilinen Alzheimer Hastalığı geri dönüşü olmayan sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Alzheimer'ın en belirgin özelliği unutkanlıktır. Zamanla belirtileri artan Alzheimer sadece hastanın değil yakınlarının hayatını zorlaştırmaktadır.

Alzheimer'ın belirtileri nelerdir? Alheizmer ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

Alzheimer'ın başlangıç döneminde hasta, özellikle yakın hafıza sorunları yaşar. Bu sorunlar daha çok eşyasını koyduğu yeri sık sık unutma, alışverişe giderken ne alacağını hatırlayamama, isimleri unutma şeklinde başlar. Uzak hafıza normal olduğundan eski anılarını hatırlanmakta zorluk yaşanmaz.

'ALZHEIMER BUNAMA VAKALARININ EN YAYGIN FORMU'

Alzheimer hastalığının, bunama vakalarının en yaygın formu olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Elif Korkut, hastalıkla ilgili bilgilendirmesine şöyle devam etti:

“Ülkemizde toplumun önemli bir kısmı bunamayı yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görmekte bu sebepten tedaviden mahrum kalmaktadır. Yaşlanma ile birlikte algılamada, yaratıcı yeteneklerde azalma, dikkatsizlik, daha yavaş düşünme hızı görülebilir. Yaşlılık sürecinde isimlendirme, hatırlama, dikkat ve öğrenme fonksiyonlarındaki değişiklikler kişinin sosyal aktivitesini, iş yaşamını ve toplumsal ilişkilerini etkilemiyorsa bu hastalık olarak kabul edilmez. Ancak, ne zaman hafıza başta olmak üzere sayılan bu fonksiyonlardaki değişimler, günlük yaşamın her zaman ki gibi gitmesini engellemeye başlarsa, hastalar mutlaka bir uzmana gözükmelidir çünkü yaşadıkları demans (bunama) olabilir. Hastalığın bilinen kesin bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen kullanılan ilaçlarla hastalığın ilerlemesi yavaşlayabilir. Hastanın yaşam kalitesini arttırmak ve ortaya çıkan psikolojik sorunlarla başa çıkmak için de çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.”

ELİF KORKUT

ALHEIMER'IN BELİRTİLERİ!

Uzm. Dr. Elif Korkut, alzheimer belirtilerini şöyle sıraladı; “

Günlük hayatı etkileyen unutkanlık
Plan yapma ve problem çözmede sorunlar yaşanması
Daha önce bilinen ve yapılan işleri yapmada zorlanma
Zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar
Görüntüleri anlamada ve birbiriyle ilişkilendirmede zorluklar yaşanması
Konuşma ve yazmada kelime bulma zorlukları
Eşyaları yanlış yerleştirme
Karar vermede güçlük yaşama
Sosyal faaliyet ve yükümlülüklerden uzaklaşma
Kişilik değişiklikleri

Eğer siz de kendinizde veya yakınınızda bu belirtileri fark ediyorsanız bir nöroloji uzmanına muayene olmanızda fayda var.”
diye ekledi.

ALZHEIMER HASTALARININ YAKINLARINA ÖNERİLER

Alzheimer teşhisi konduktan sonra, hasta yakınlarının uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallarla ilgili hastanelerde kılavuzlar bulunduğundan bahseden Uzm. Dr. Elif Korkut, hasta yakınlarına şu önerilerde bulundu:

“Alzheimer hastalığıyla birlikte anne, baba, çocuk rollerinde değişimler olabilir. Artık o size bağımlı hale gelmiştir. Rol değişimine ayak uydurmak zaman alsa da sizin sakin kalmanızla aşılabilecek bir durumdur. Hastanız size bu süreçte daha çok ihtiyaç duyacaktır. Hastanın sürekli geçmişteki sağlıklı günlerini, düşünüp üzülmek doğru değildir. Dinlenmeyi ve dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin. Hastanın bakımını üstlenen kişi olarak eğer mümkünse yakınlarınızdan belli aralıklarla yardım isteyip kendi sosyal hayatınızla ilgili aktivitelere devam edin. Çevrenizden ve arkadaşlarınızdan uzaklaşmak, yalnızlaşmak hiçbir probleminizin çözümü olmayacaktır. Bu süreçte kendinizi öfkeli hissettiğiniz zamanlarda dışarı çıkıp yürüyüşler yapabilirsiniz. Yaşadıklarınızı paylaşmak, konuşmak sıkıntınızı hafifletecektir.”


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Alzheimer alzheimer belirtileri

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