Alzheimer nedenleri arasında tembellik de bulunuyor!

Dünya’da yaklaşık 30 milyon kişi Alzheimer Hastalığı tanısı almış durumda. Bu sayının 2050’li yıllarda 160 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Hareketsiz yaşam ve fastfood tarzı beslenmenin bu artışın en büyük nedeni olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, kilo artışı ve hareketsizlikle birlikte beyin kan akımının azaldığına, bunun da Alzheimer hastalığı açısından risk oluşturduğuna ve hasta sayısının artmasının toplumun ekonomik yükünün de artmasına neden olacağına dikkat çekti. Hareketsiz yaşam ve fastfood tarzı beslenme Alzheimer Hastalığının en büyük nedenlerinden biri. Dünya’da yaklaşık 30 milyon kişi Alzheimer tanısı almış durumda, bu sayının 2050’li yıllarda yaklaşık 160 milyon kişiye ulaşacağı ön görülüyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, “Hareketli bir yaşam yoksa veya düzenli egzersiz yapılmıyorsa beyin kan akışı azalıyor ve bu da Alzheimer hastalığının oluşması açısından risk oluşturuyor” dedi. “BEYİN KAN AKIMININ AZALMASI KİLO İLE BAĞLANTILI” Alzheimer hastalığının son yıllardaki en önemli risk faktörlerinden birinin beyin kan akımının azalması olduğunu belirten Doç. Dr. Örmeci, şunları söyledi:

“Beyin kan akımının azalması kilo ile bağlantılıdır. Yani bir insanın vücut kitle endeksi ne kadar yüksekse beyindeki kan akışı o kadar yavaşlar. Hareketli bir yaşam yoksa veya düzenli egzersiz yapılmıyorsa beyin kan akışı azalıyor ve bu da Alzheimer hastalığının oluşması açısından risk faktörü oluşturuyor. Bir diğer neden ise beslenme. İşlenmiş karbonhidrat ve hayvansal yağ ağırlıklı ve protein, vitamin dengesine özen gösterilmeyen düzensiz beslenme de Alzheimer hastalığı açısında önde gelen risk faktörü arasında. Bu yüzden iyi beslenmeye ve fiziksel aktiviteye emek harcamak istemeyen, hareketsiz ve kilolu kişilerde Alzheimer hastalığı görülme ihtimali yüksek.” “ALZHEİMER’I ÖNLEMEK İÇİN ELİMİZDE HERHANGİ BİR İLAÇ YOK” Alzheimer hastalığı için kullanılan ilaçların tamamının sadece süreci yavaşlattığını aktaran Doç. Dr. Örmeci, “Akdeniz tipi beslenen ve hareketli kişilerde Alzheimer hastalığı riski oldukça azalıyor. Şu an elimizde Alzheimer’ı durduracak veya iyileştirecek herhangi bir ilacın olmaması hastalıktan korunmanın önemini daha da net ortaya koyuyor. Elimizdeki ilaçların tamamı hastalık başladığında süreci yavaşlatmaya yönelik. Bu nedenle çocukluktan itibaren sağlıklı beslenmek ve egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirmek son derece önem taşıyor. Hatta çalışmalar göstermiş ki, Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra bile düzenli egzersiz ve iyi beslenme Alzheimer hastalığının gidişatını yavaşlatabiliyor ve ilaçların yapamadığı düzelmeyi sağlayabiliyor. Bu kriterler genetik risk olsun ya da olmasın herkesi kapsıyor. Alzheimer hastalığına iyi gelecek bitki, tohum veya kök aramaktansa iyi beslenme ve hareket etme çok daha kesin sonuçlar vermekte” diye konuştu.