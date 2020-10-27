Alzheimer uyarısı! Covid-19 dönemi ilerlemesine mi neden oluyor?

Covid – 19’un Alzheimer hastalığını çok hızlı bir şekilde ilerlerlettiğine işaret ediyor. Bazı hastaların MR sonuçlarında beyin hacimlerinin 4’te 1 oranında küçüldüğünü tespit ettiklerini belirten uzmanlar; ileri yaşta bunama rahatsızlığı, Alzheimer ve altta farklı hastalıkları olan bireylerin risk altında oldukları için daha çok korunmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, Covid-19’un özellikle Alzheimer ve bunama rahatsızlığı olan bireylerde yol açtığı önemli sorunlardan bahsetti.

COVID-19 VÜCUTTA ETKİLER BIRAKAN BİR HASTALIK

Doç. Dr. Barış Metin, ‘Covid-19 yeni çıkan bir hastalık. Bu hastalığı geçiren insanlarda negatife döndükten sonra da uzun süre yakınmalar devam ediyor’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Hastanın sadece zihinsel olarak yavaşlama hissi değil ağrıları, öksürüğü ve birçok rahatsızlığı uzun süre devam ediyor. Covid-19 sandığımız gibi kısa süren bir hastalık olmayabilir. Kişiler test sonuçları negatife döndükten sonra da hastalığın etkilerini yaşıyor olabilirler. Bununla ilgili net bir veri yok ama ilk gelen ve gözlemlediğimiz bilgiler aslında pandeminin bir anda yok olup geçen bir rahatsızlık olmadığını işaret ediyor. Vücutta virüs enfeksiyonu geçtikten sonra bile etkiler bırakan bir hastalık olduğunu gösteriyor. Aslında bütün virüs enfeksiyonları kişide zihinsel yavaşlama etkisi bırakır. Örneğin grip olunduğunda zihnimizin normaldeki gibi çalışamadığını biliriz. Covid-19, biraz daha uzun süren bir virüs enfeksiyonu olduğu için aynı etkinin daha uzun zaman devam etmesi doğal.”