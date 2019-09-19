"Alzheimer’dan kaynaklı ölümler yüzde 123 arttı"

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, Alzheimer'dan kaynaklı ölümlerin yüzde 123 arttığını belirtti.

Yıldız, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada Alzheimer hastalığının dünyada 7’nci ölüm nedeni olduğunu, Türkiye’de 600 binin üzerinde, dünyada ise 50 milyonun üzerinde Alzheimer hastası bulunduğunu dile getirerek, her yıl bu sayıya 9,9 milyon hasta daha eklendiğini ancak Alzheimer'ın tek bir kişiyi değil tüm aileye etkilediği için Türkiye'de 600 bin Alzheimer ailesi var demenin daha doğru olduğunu kaydetti.

Yıldız, "Düşük ve orta gelirli ülkelerde hastalığın görülme sıklığı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı. 2000-2015 yılları arasında kardiyak ölümler yüzde 11 azalırken, Alzheimer’dan kaynaklı ölümler yüzde 123 artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kişinin zihinsel (bilişsel) işlevlerinin günlük yaşam aktivitelerini bozacak şekilde sinsice başlayıp ilerleyici şekilde bozulmasına demans (bunama) denildiğini belirten Yıldız, demansın onlarca nedeni bulunduğunu aktardı.