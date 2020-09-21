Alzheimerdan korunmada yüksek polifenöllü zeytin ekstresi tüketin

Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, günümüzde artık çoğu kişinin bildiği ve belli bir yaşın üzerindeki insanlar tarafından ciddi bir gelecek korkusu olarak ifade edilen bir hastalık. Halk arasında bunama olarak anılan Alzheimer, yaşlılığa ve beyin dokusunda meydana gelen yıkıma bağlı olarak ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığının teşhisi, genellikle yakınlar tarafından konuluyor. Demans türlerinden birisi olan Alzheimer, demans hastalıklarının üçte ikisinin sorumlusu ve dünyada her 3 saniyede bir hastaya demans teşhisi konuluyor, bu da her 20 yılda bir hasta sayısının ikiye katlanması olarak karşımıza çıkıyor. Doktor Yıldırım, hayatı ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olan Alzheimer’da erken tanı çok büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Bu sebeple, unutkanlık ve diğer zihinsel yakınmalar ile doktora başvuran hastaların detaylı bir şekilde muayene edilmesi ve detaylı testlere tabi tutulması gerektiğini belirtti. Alzheimer insanları farklı şekillerde etkilediğinden, demans semptomlarının zamanlaması ve ciddiyeti, her insanda Alzheimer'ın evreleri boyunca farklı şekilde ilerledikçe değişiklik gösterdiğimi belirtti.

Erken evrede bulunan hastalar üzerinde uygulanan birçok deneysel ilaç çalışmalarında, beyin hücrelerinde daha az ölüm olması adına önlem almak ve hastalığın seyrini yavaşlatmak amaçlanıyor. Yaşam kalitesi ve süresini önemli ölçüde düşüren hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan Alzheimer, dünyada 50 milyona yakın kişide görülüyor. 2050 yılında bu sayının 152 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Yıldırım, ‘Günümüzde yaşam süresinin uzaması ile birlikte geriatri hastalıkları toplumlarda ciddi bir sorun teşkil etmeye başladı. Bu hastalıklar içerisinde önemli bir kısmını dermansa bağlı hastalık olan Alzheimer teşkil etmekte. Alzheimer’dan koruma ve korunmada doğru beslenme, uyku kalitesi, zihinsel ve fiziksel depresyondan uzak durmak, dolayısıyla psikolojik sağlığımız çok önemli. Doğru beslenmede elbette doğal besinler öne çıkıyor ve en yüksek polifenollü zeytin ekstresinin Alzheimer hastalığını önleme konusunda ciddi faydaları olduğunu düşünülmektedir.’ dedi. Doktor Yıldırım, doğal ürünlerin Alzheimer hastalığının önlenmesinde alternatiflerden biri olabilecegini vurgulayarak yüksek polifenollü zeytin ekstresinin Alzheimer ile ilişkisi konusunda merak edilen soruları yanıtladı.