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Alzheimerdan korunmada yüksek polifenöllü zeytin ekstresi tüketin

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Alzheimer hastalığına karşı erken tanı ve korunmanın önemini vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Can Hakan Yıldırım, alzheimerdan korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. Dr. Yıldırım, Alzheimerdan korunmak için özellikle yüksek polifenöllü zeytin ekstresinin büyük rol oynayabileceğini söyledi.

Alzheimerdan korunmada yüksek polifenöllü zeytin ekstresi tüketin

Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, günümüzde artık çoğu kişinin bildiği ve belli bir yaşın üzerindeki insanlar tarafından ciddi bir gelecek korkusu olarak ifade edilen bir hastalık. Halk arasında bunama olarak anılan Alzheimer, yaşlılığa ve beyin dokusunda meydana gelen yıkıma bağlı olarak ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığının teşhisi, genellikle yakınlar tarafından konuluyor. Demans türlerinden birisi olan Alzheimer, demans hastalıklarının üçte ikisinin sorumlusu ve dünyada her 3 saniyede bir hastaya demans teşhisi konuluyor, bu da her 20 yılda bir hasta sayısının ikiye katlanması olarak karşımıza çıkıyor.

Doktor Yıldırım, hayatı ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olan Alzheimer’da erken tanı çok büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Bu sebeple, unutkanlık ve diğer zihinsel yakınmalar ile doktora başvuran hastaların detaylı bir şekilde muayene edilmesi ve detaylı testlere tabi tutulması gerektiğini belirtti. Alzheimer insanları farklı şekillerde etkilediğinden, demans semptomlarının zamanlaması ve ciddiyeti, her insanda Alzheimer'ın evreleri boyunca farklı şekilde ilerledikçe değişiklik gösterdiğimi belirtti.

Erken evrede bulunan hastalar üzerinde uygulanan birçok deneysel ilaç çalışmalarında, beyin hücrelerinde daha az ölüm olması adına önlem almak ve hastalığın seyrini yavaşlatmak amaçlanıyor. Yaşam kalitesi ve süresini önemli ölçüde düşüren hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan Alzheimer, dünyada 50 milyona yakın kişide görülüyor. 2050 yılında bu sayının 152 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yıldırım, ‘Günümüzde yaşam süresinin uzaması ile birlikte geriatri hastalıkları toplumlarda ciddi bir sorun teşkil etmeye başladı. Bu hastalıklar içerisinde önemli bir kısmını dermansa bağlı hastalık olan Alzheimer teşkil etmekte. Alzheimer’dan koruma ve korunmada doğru beslenme, uyku kalitesi, zihinsel ve fiziksel depresyondan uzak durmak, dolayısıyla psikolojik sağlığımız çok önemli. Doğru beslenmede elbette doğal besinler öne çıkıyor ve en yüksek polifenollü zeytin ekstresinin Alzheimer hastalığını önleme konusunda ciddi faydaları olduğunu düşünülmektedir.’ dedi.

Doktor Yıldırım, doğal ürünlerin Alzheimer hastalığının önlenmesinde alternatiflerden biri olabilecegini vurgulayarak yüksek polifenollü zeytin ekstresinin Alzheimer ile ilişkisi konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

ZEYTİN EKSTRESİNİN POLİFENOLLERİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Zeytin ekstresinde bulunan fenolik bileşenlerin vücudumuz tarafından emilimi (bioavailability) %92’dir. Bu da aldığımız fenolik bileşenlerin tamamına yakınının vücutta kullanıldığını gösterir. Yapılan araştırmalar bu mikrogıdaların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, sindirim sisteminin düzenlenmesinde, kardiyovasküler sistemin korunmasında, alzheimer ve demans gibi beyin rahatsızlıklarının geciktirilmesinde, bebeklerin beyin ve zeka gelişiminde pozitif anlamda önemli katkılarda bulunduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

BU DURUM ALZHEIMER HASTALARININ SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

Alzheimer hastalığı, bilişsel bozukluklara ve hafıza kaybına neden olan nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. Şu anda Alzheimer için reçete edilen ilaçlar yalnızca semptomatik rahatlama sağlar ve sürekli alımları ciddi yan etkilere neden olabilir. Yeni ilaç keşfi ile ilgili olarak, doğal ürünler, Alzheimer hastalığının önlenmesi için en çekici alternatiflerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Polifenoller, güçlü antioksidan ve nöroprotektif özellikler sergileyen, doğal olarak oluşan ikincil metabolitlerdir. Polifenollerin besinsel alımının oksidatif stresi hafiflettiği, sinyal yollarını modüle ettiği ve bilişsel işlevi artırarak Alzheimer riskini azaltma konusunda pozitif yönde etkisi olduğu düşünülmektedir. Çeşitli bilimsel raporlar, doğal fenolik bileşiklerin Alzheimer patolojisine karşı pozitif sonuçlar sergilediğini göstermiştir.

ALZHEIMER'I ÖNLER Mİ?

Polifenoller ve Alzheimer ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda Alzheimer’ın ortaya çıkmasına sebep olan β-amyloid formasyonunun oluşmasını engellediği anlaşılmıştır. Bu sayede hastalığın oluşumunu engellediği ve geciktirdiği düşünülmekte ve buna bağlı olarak Alzheimer tedavisi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir.

EN İYİ ETKİYİ ALMAK İÇİN ZEYTİN EKSTRESİNİ NASIL TÜKETMELİYİZ?

Yüksek fenolik bileşen içeren zeytin ekstreleri düzenli olarak sabahları aç karnına bir yemek kaşığı tüketmek, ileride oluşabilecek birçok rahatsızlığa karşı korunmada pozitif yönde etkileri olduğu düşünülmektedir.

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