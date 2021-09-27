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Alzheimerdan korunmak için sağlıklı beslenin!

27.09.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alzheimerdan korunmak için sağlıklı beslenmenin oldukça önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, alzheimerdan korunmak için faydaları besinleri sizler için anlattı.

Alzheimerdan korunmak için sağlıklı beslenin!

Tüm dejeneratif hastalıklardan korunmanın başında sağlıklı beslenme gelir. Buna bağlı olarak, nasıl ki hipertansiyon, Tip 2 DM, kanser, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı için sağlıklı ve dengeli beslenme önemli ise, Alzheimerdan korunmak için de sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Öncelikle hafıza, bilişsel işlevlerin yeterli ölçüde olması, mental hastalıkların önlemesi ve gelişiminin yavaşlamasında omega 3 yağ asitleri, folik asit, B12 vitamini, B6 vitamini, demir, çinko, magnezyum, antioksidant vitaminler (C ve E vitamini), oldukça önemlidir.

B12 OLDUKÇA ÖNEMLİ

Omega 3 yağ asitleri vücutta üretilmeyip dışarıdan alınması zorunlu olan yağ asitleridir. Özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi soğuk su balıklarında yüksek düzeyde bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklı olarak da semizotunda yüksek miktarda omega 3 vardır. Omega 3 yağ asitleri beyinin yaşlanmasını yavaşlatmaktadır ve aynı zamanda hafıza kaybını ortadan kaydırmaya yardımcı olmaktadır. Yaşlılıkta karşılaşılabilecek nörolojik yetersizliklere karşı B12 vitamininden zengin beslenmenin önemi büyüktür. Hayvansal kaynaklı gıdalarda B12 yüksek miktarda bulunmaktadır. Buna ek olarak B6 ve folik asit vitaminleri de bunama ve Alzheimer hastalığının oluşmasını önlemektedir. Ispanak, pazı, kuru baklagiller, fındık, ceviz ve badem bu vitaminlerden zengin besinlerdir. Alzheimer hastalarında beyin plaklarında kalsiyum ve magnezyum eksikliğine bağlı olarak birtakım birikimler olabilir. Bunu engellemek için süt, yoğurt ve peynir gibi besinleri sık tüketmek gerekmektedir.

C VE E VİTAMİNİ ALZHEİMERDAN KORUYOR

Trans yağlardan uzak durulmalı, kızartma ve kavurma gibi besinler tüketilmemeli, bitkisel yağlar (zeytinyağı, fındık yağı) tercih edilmelidir. Antioksidan vitaminlerden zengin beslenilmelidir. Özellikle C ve E vitamini Alzheimerdan korumada etkili olmaktadır.

Basit şeker tüketiminden kaçınılarak tatlı meyve suyu, şeker ve şekerli gıdaların tüketimi azaltılmalıdır. Örneğin, pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur pilavı ya da kinoa tercih edilmelidir.

Fiziksel aktivite bu hastalığı da önlemede oldukça etkilidir. Haftada 3 gün yapılacak 30 dakikalık yürüyüşler yaşlılıkta sağlıklı olabilmek için bir yatırım olacaktır.

Günlük su tüketimi vücuttaki toksin maddelerin atımını sağlayacağı için günde 8-10 su bardağı su tüketilmesi oldukça önemlidir.

Monosodyum glutamat gibi katkı maddeleri içeren işlenmiş gıdalardan, boya maddeleri, aroma verici içeren cips gibi hazır gıdalardan kaçınmak gerekmektedir.
Özellikle nitrit nitrat içeren işlenmiş etlerden mangalda ya da dumanda yapılmış kavrularak pişirilmiş etlerden uzak durmak Alzheimerı önlemede yardımcı olacaktır.

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