Alzheimerı önlemenin yolları

Bursa’da huzurevi sakinleri, Prof. Dr. Bilgen Taneli’den sağlıklı yaşlanma ve alzheimerı önleme yollarını öğrendi.

Sağlıklı Yaşlanma ve Alzheimeri Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Bilgen Taneli, Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi Üyeleri ve Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Taneli’nin verdiği, "Sağlıklı Yaşlanma ve Alzheimer Önleme Yöntemleri" konulu seminer Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Alzheimer hastaları ile nasıl iletişim kurulması gerektiği, yaşanan sıkıntılar ve çözümlerine yönelik bilgilerin paylaşıldığı seminerde, Prof. Dr. Bilgen Taneli, yaşlıların sosyal çevrede bulunması gerektiğini söyledi. Taneli, "Yaşlıların sosyalliğe ihtiyacı var. Yalnızlık, yaştan bağımsız olarak ferdin sağlık ve ruhî durumunu etkileyen faktörler arasında. Yaşlıların yalnızlığı aşmaları için yakın çevrelerinde ulaşılabilir, ekonomik ve eğlenceli faaliyetlerin bulunması gerekiyor" dedi.

Toplumun yaşlıya olan saygısının da, sağlıklı yaşlanmada önemli olduğunu söyleyen Taneli, şöyle devam etti:

"Toplumun yaşlıya olan saygısını bazı yerlerde kolayca görüyoruz. Toplu ulaşıma bindiğiniz zaman bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Bazı gençler başını dışarıya çeviriyor, bazıları da kapıdan girer girmez hemen yer veriyor. Bizim toplumumuz böyle değildi, geriye doğru baktığımızda yaşlıya son derece saygılı bir toplumduk. Yaşlı dostu çevrelerde yaşlı ile etkileşim olur. Ücretli ya da ücretsiz bir şeyler yapabiliyorsa, onu teşvik etmek ya da çalışmaya yönlendirmek gerekiyor. Toplumsal konularda bilgi edinmelerini sağlamak da çok önemli. Herkesin akıllı telefonu yok. Zaman zaman bilgilendirme toplantıları yaparak yaşlıları bilgilendirerek onları sosyal hayatın içerisine çekmemiz gerekiyor."

Sağlıklı beslenmenin öneminde de dikkat çeken Prof. Dr. Bilgen Taneli, "Sağlıklı beslenme alzheimer hastalığının önlenmesi için çok mühim. Yani yaşlının biyo-psiko-sosyal dengesini koruyacak her adım, alınacak olan her tedbir, yaşlının sağlıklı, mutlu ve sosyal çevreyle uyumlu yaşamasını sağlar" diye ifade etti.

Seminerin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Berna Haber Bilici, Başkan Mustafa Bozbey adına Taneli’ye teşekkür etti.

