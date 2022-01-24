‘‘Amaç Aksu ve Kabaş Üzerinden Halkı Korkutmak’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ve yazdığı bir şarkı sözü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimiz’’ sözlerine hedef olan Sezen Aksu, Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkanlığını yürüttüğü AKP teşkilatları Türkiye’nin 81 ilinde Sedef Kabaş ve birlikte Tele 1 televizyonunda yayınlanan Demokrasi Arenası’na katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu için de suç duyurusunda bulundu.

AKP İstanbul İl Başkanı: ‘‘Antidemokratik ve faşizan sözler’’

Kabaş’ın ‘‘Çok meşhur bir söz vardır. ‘Taçlanan baş akıllanır’ diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Haydi onu söylemeyeyim. Onu söylemeyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur’’ sözlerini faşizan bulan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu sözlere sessiz kalan Özkoç ve Erdoğdu’nun da suç işlediğini öne sürdü.

İstanbul Adalet Sarayı’na şikayet dilekçesini veren Kabaktepe, ‘‘Cumhurbaşkanına ahlak, hukuk tanımayan hakaret içeren ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmiştir. Sayın Kabaş'ın ifadelerini kullandığı programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da hiçbir ses çıkarmayarak tabiri caizse en hafif şekilde suç ortaklığı pozisyonuna düşmüşlerdir. Hiçbir ifade özgürlüğü savı devletimizin en üst makamı olan devlet başkanımıza hakareti meşru gösteremez. Bu kirli ve seviyesiz sözleri söyleyenlere ve bu sözlere sessiz kalanlar bilsinler ki bu artık hukuk ve vicdan meselesidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz’’ dedi.

RTÜK’ten Tele 1’e ağır ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ise bugünkü toplantısında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın konuk olduğu Tele 1'in Demokrasi Arenası’na 5 hafta program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası, Fox TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli'nin açıklamaları nedeniyle de Fox TV'ye de yüzde 3 idari para cezası verdi.

TELE1 bu yıl içinde benzer bir ceza daha alırsa kanalın yayını 10 gün boyunca durdurulacak ve bu süre zarfında RTÜK'ün belirlediği yayınları yapacak.

Kanal üçüncü kez aynı maddeden ceza alırsa lisansı iptal edilecek.

DİSK-Basın İş ve TGC’den Tele 1’e verilen cezaya tepki

RTÜK’ün Tele 1’e yönelik ağır sonuçlar doğurabilecek bu cezasına gazetecilik örgütlerinden tepki geldi.

DİSK-Basın İş’ten yapılan açıklamada, ‘‘Tele 1'e baskı, hedef gösterme ve tutuklamayla kalmadı. RTÜK olağanüstü toplantısından 5 hafta program durdurma ve para cezası çıktı. Basına ve halkın haber alma hakkına yönelik saldırılara karşı Tele 1’in yanındayız. Baskıları dayanışma ve mücadeleyi güçlendirerek aşacağız’’ denirken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de RTÜK’ün verdiği ölçüsüz ve ağır cezanın hem anayasaya aykırı, hem gazetecilik mesleğine doğrudan müdahale olduğunun altını çizdi.

Akşener: ‘‘İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor’’

Sedef Kabaş ve Sezen Aksu başlıkları muhalefet partilerinin de gündeminde olmayı sürdürüyor. Bugün halktv.com.tr’den Fikret Bila’ya konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın bu baskılarla muhalefeti ve muhalifleri susturmak istediğini belirtti.

Akşener, ‘‘İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor. Bunlar kaybedeceğini anlamanın psikolojisine uygun davranışlar. Kaybedeceğini anlayan insan ne yapar; korkutmaya çalışır, güç kullanmaya yönelir. Ellerinde, tırnak içinde devlet gücü var. Hukuku da guguk yaptılar. Muhalefeti ve muhalif insanları korkutuyorlar. Amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak. İktidar herkese baskı yapıyor. Genel bir baskı politikası izliyor. Muhalefeti ve muhalifleri susturmaya çalışıyor. Bu arada kadınları daha güçsüz ve değersiz gördüğü için onlara daha acımasız baskı yapıyor. Bu baskı ve korkutma hamlelerine karşı bize düşen görev sağduyulu ve soğukkanlı olmaktır. Seçmenin önüne sandığı götürmektir’’ dedi.

Orhan Pamuk: ‘‘Sezen Aksu’nun yanındayım, milyonlar yanında’’

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk da tıpkı Zülfü Livaneli, Tarkan ve Müjde Ar gibi sanatçılar gibi Sezen Aksu’ya destek verdi.

Pamuk, T24 internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna gönderdiği mesajında, “Sezen Aksu hepimizin iftihar ettiği büyük bir sanatçıdır. Onun yanındayım. Bugün milyonlar Sezen Aksu’nun yanındadır. Sanatçısını ezen bir devlet ve millet olmayacağız. Sezen Aksu hepimizin gururudur’’ ifadelerini kullandı.

