'Amaç İmamoğlu' dedi, kayyum atanabilecek ilçeleri tek tek sıraladı: Sancaktepe, Şişli, Beşiktaş... Kulislerde 'İstanbul' hareketliliği

Son olarak İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine kayyum atanması, yeni belediyelerin de sırada olduğu iddiasını gündeme getirdi. 31 Mart'a yapılan yerel seçimlerin ardından kayyum atanan belediye sayısı 7 olurken; bu sayının daha da artabileceğini söyleyen gazeteci Altan Sancar, 'İstanbul' detayına dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iktidar tarafından bilinçli olarak hedef alındığını savunan Sancar, CHP'li 3 ilçe belediyesine kayyum atanabileceğini iddia etti.

Söz konusu ilçeleri tek tek sıralayan Sancar, İstanbul'un ilçeleri dışında kayyum planı yapılan yerleri de açıkladı.

Sancar'ın Sözcü TV canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle;

"ÇOK KISA SÜREDE BAHÇESARAY İLÇESİNE KAYYUM ATANABİLİR"

"Çok kısa bir süre içerisinde ben Van'ın Bahçesaray ilçesine kayyum atanmasını bekliyorum ben. Çünkü belediye başkanı DEM Partili Ayvaz Hazır, yargılandığı bir davada hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından zaten ilçede de bir hareketlilik yaşanıyor. Van milletvekili Sinan Çiftyürek de ilçeye giti.

"ERZURUM VE DİYARBAKIR'IN İLÇELERİ..."

Bunun dışında başka yerlerin de adı geçiriliyor. Mesela meslektaşımız Muhammed Vefa'nın attığı bir tweet var. Dikkat çekmek gerekiyor. DEM Parti'nin olduğu Erzurum'un ilçeleri ve Diyarbakır'ın ilçelerine de kayyum atanabileceğini belirtiyor.

Benim görüştüğüm kaynaklar da bir kayyum dalgası bekliyor.

"SANCAKTEPE, ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'IN ADI GEÇİYOR"

Açık söylemek gerekirse 3-4 CHP'li belediyenin de adı geçiriliyor. Bu belediyeler Sancaktepe, Şişli ve Beşiktaş. Peki hangi gerekçeyle kayyum atanacak? Bu belediye başkanları herhangi bir terör davasından yargılanmıyor. Haklarında böyle bir soruşturma da yok.

"AMAÇ İMAMOĞLU'NU HUZURSUZLUK YARATMAK"

Şimdi bunların adları zikredilerek öyle görülüyor ki CHP içerinde bir huzursuzluk yaratılmaya, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir huzursuzluk yaratılmaya çalışıyor.

Çünkü Mansur beyi başka bir şeyle oyalıyorlar. Konser iddiaları ortaya atılıyor, Mansur bey çıkıp neredeyse harf harf anlatıyor. İmamoğlu'nu da başka bir şeyle oyalamak derdindeler, başka bir şeyle hedef almaya çalışıyorlar.

"HAKİKATEN BUNLAR KONUŞULUYOR"

İktidarın bu kulislere fısıldadığı kayyum iddiaları kafaları karıştıran ve dikkatleri dağıtan bir şey. Ama hakikaten bunlar konuşuluyor."