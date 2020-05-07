Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı

Denizli'nin Kale ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali Humbul, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle 7 yıl önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılı Kasım ayında ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 4 bin liraya ihtiyaç duyan Humbul, internet sitelerinden birinde 'Emekliye kolay kredi' başlıklı ilanı gördü. İnternet sitesi üzerinden 10 bin lira kredi için form doldurdu.

Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. tarafından telefonla aranılan Humbul, Ankara'ya çağrıldı. Kredi umuduyla başkentte giden Ali Humbul'a, iddiaya göre ikili çok sayıda evrak imzalattı. Ardından da şartları uygun olmadığı için kredi verilemeyeceğini söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Denizli'ye dönen Humbul, 2019 yılı Mart ayında, 2 bin lira olan emekli maaşının hesabında olmadığını gördü. Bankayla görüşen Humbul'a adına kredi çekildiği, taksitlerin ödenmediği, imzaladığı taahhütname nedeniyle maaşına haciz konulduğu söylendi. Dolandırıldığını anlayan Humbul, Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.