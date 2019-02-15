"Amacımız 2 kere 2'yi 4 değil, 5 ettirmektir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün gölgesindeki bu siyasi parti CHP'ye açıktan destek veriyor. 'Şu şehirde, bu şehirde aday göstermiyoruz.' diyor. 'Aday göstermiyoruz' demek, 'Biz CHP'nin adayını destekliyoruz.' demek, herhalde bizim adayımıza oy verecek değiller. Bu, açık bir ittifaktır. Her ne kadar örtülü ittifak diyorlarsa da o örtü üstünden kalkmış, şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifak, açık bir ittifak haline dönmüştür." dedi. Kurtulmuş, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tokatlılar Derneği Buluşması"na katıldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar itibarıyla çok önemli bir seçime gittiğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin demokrasi tarihinde 1946'dan beri başlayan demokrasi tarihinde, her seçim biraz daha ileriye gittik, demokrasinin standartlarını daha yukarıya çektik. Türkiye, 1946'da 'açık oy, gizli tasnif'le yapılan seçimlerden bugün dünyada hiçbir şekilde şaibesi olmayan, en önemli seçimleri yapan ülkelerden birisi oldu. Her seçimde Türkiye'ye uluslararası gözlemciler gelir, seçimi gözler ve giderken 'Uluslararası bakımdan standardı en yüksek demokratik seçimler Türkiye'de yapılır.' derler." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'de demokrasinin standardının hep yükseldiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu millet, rahmetli Menderes'in itibarını sandıklarda almış bir millettir. Bu millet, rahmetli Özal'a yapılanların intikamını sandıkta almış bir millettir. Bu millet, rahmetli Erbakan'a yapılanların intikamını da sandıkta almış olan bir millettir. Allah'a çok şükür, milletimiz iradesine sahip çıkıyor, demokrasiye sahip çıkıyor. Çünkü bu millet biliyor ki devlet ve millet kaynaşmasının yolu sandıklardan geçer. Devletin ayrı telden çaldığı, milletin ayrı telden çaldığı bir Türkiye, bizim işimize değil, başkalarının işine yarar. Onun için millet iradesi sandıkta tecelli ediyor ve devleti kimin yöneteceğini doğrudan doğruya seçiyor." Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonraki ilk yerel seçimin yapılacağına değinen Kurtulmuş, seçimde belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra Türkiye'nin hangi istikamette gideceğinin de seçileceğini kaydetti. Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomide, siyasette, devlet-millet kaynaşmasında, teknolojide güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü Türkiye, sadece kendisinden ibaret değildir. Türkiye, çevresindeki ülkelerin, Türk dünyasının, İslam dünyasının, mazlum milletlerin gözünün içine baktığı bir memlekettir. Bu coğrafyanın, kuzey ve güney İslam dünyasının, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye'dir. Türkiye'nin güçlü olması, ele güne muhtaç olmaması, birliğini ve dirliğini sağlam tutması lazım." ifadelerini kullandı.

- "Ne yapacaksınız ittifakla?" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin, Türkiye'nin bir beka meselesi olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Beka meselesi olan bu seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı etrafında bütünleşerek, oylarımızı en üst seviyeye çıkartmaya gayret edeceğiz. Bazıları diyor ki 'Alt tarafı bir yerel seçime gidiyoruz. Bu beka meselesi nereden çıktı?' Eğer Türkiye'nin başına musallat olan terör çeteleri, bir şekilde siyasetten destek bulmasaydı yani siyaset terörün zeminine bir şekilde kuvvetlendirici katkıda bulunmasaydı, bunları söylemezdim.

2013 yılının Mayıs ayında Taksim'de yaşanan gezi parkı eylemlerinde Taksim Meydanı'nda Türk Bayrağı yakıldı. Taksim'de şimdi yıkılan AKM'nin duvarına teröristbaşının posteri asıldı. Yetmedi, Taksim'de duvarlara 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle hesaplaşan bir anlayışın özeti yazıldı. Ama ne yazık ki gezi parkı eylemleri siyasetten destek buldu mu? Buldu. Gezi parkı eylemlerindeki o gruplara bazı muhalefet partilerinin milletvekilleri, hatta alanlara giderek destek verdiler mi? Verdiler. Aynı şekilde Şırnak'ı, Cizre'yi, Silopi'yi hatırlayın. Şehirlerde hendekler, çukurlar kazıldı, bombalar konuldu. O bombaları koyanlar, maalesef önce kendi halklarına hayatı zehir ettiler.

Şimdi o terör örgütünün gölgesindeki siyasi partiyle bir şekilde irtibata geçenler, diyorlar ki 'Biz, esas CHP ile İYİ Parti işbirliği yapıyoruz. HDP bu işbirliğinin içerisinde değil.' Bunu söylüyorlar değil mi? Söyleyemiyorlar ki açıktan 'HDP ile işbirliği yapıyoruz.' Terör örgütünün gölgesindeki bu siyasi parti CHP'ye açıktan destek veriyor. 'Şu şehirde, bu şehirde aday göstermiyoruz.' diyor. Ne demek? 'Aday göstermiyoruz' demek, 'Biz CHP'nin adayını destekliyoruz.' demek, herhalde bizim adayımıza oy verecek değiller. Bu, açık bir ittifaktır. Her ne kadar örtülü ittifak diyorlarsa da o örtü üstünden kalkmış, şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifak, açık bir ittifak haline dönmüştür. Ne acı... Birbiriyle hiçbir ortaklığı olmayan, hiçbir konuda bir türlü anlaşamayan CHP, İYİ Parti, HDP gibi partiler bir araya gelerek ittifak yapıyorlar. 24 Haziran'da yaptılar. Ne yapacaksınız ittifakla, amacınız nedir? Bir tane amaçları var. 'Tayyip Erdoğan'ı düşürelim de nasıl düşürürsek düşürelim.' Böyle siyaset olmaz."