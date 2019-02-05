"Amacımız 25 milyar dolar olan turizm girdisini yukarılara çıkarmak"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, "Amacımız turizmin önünü daha da açmak, sektör bazındaki rakamları artırmak, tur operatörlerinin pozisyonunu iyileştirmek ve güzel bir sinerji ile 25 milyar dolar olan turizm girdisini daha da yukarılara çıkarmaktır." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Boynueğri ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu ile bir süre sohbet eden Boynueğri, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının son yıllarda 40 milyona yaklaştığını söyledi.

Boynueğri, turizm sektöründen ülkenin 25 milyar dolarlık bir girdi elde ettiğine dikkati çekerek, "Amacımız turizmin önünü daha da açmak, sektör bazındaki rakamları artırmak, tur operatörlerinin pozisyonunu iyileştirmek ve güzel bir sinerji ile 25 milyar dolar olan turizm girdisini daha da yukarılara çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

TÜRSAB'ın bu alanda önemli çalışmalar yaptığını da vurgulayan Boynueğri, ülkenin dış ticaret açığının yüzde 45'inin turizmden gelen gelirle karşılandığını sözlerine ekledi.