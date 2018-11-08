"Amacımız donanımlı gençlik yetişmesine katkı sağlamak"

ELAZIĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amacımız dünyaya meydan okuyabilecek kadar donanımlı ve şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak." dedi.

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, Elazığ'ın kahramanlar ve yiğitler yetiştirmiş bir şehir olduğunu belirterek, bu vesileyle tüm kahraman şehitler ile İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

"Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı ne kadar minnetle yad etsek az. Bu bağlamda hem kurumlarımız olarak hem de şahıslar olarak bu topraklara hizmet borcumuz var." diyen Kasapoğlu, bu borcu ödemenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kasapoğlu, Elazığ'a Bakanlığa ait, ülkenin geleceğine dair yatırımları incelemeye, kentin sporu ve gençliği için daha önemli yatırımları planlamaya geldiklerini vurgulayarak, "Malumunuz Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'ni inşa ediyoruz. Burası çok önemli bir merkez. Sadece Elazığ ve bölge için değil, Türkiye için de önemli. Bu konuda Elazığ'ı seçtik. Bu çalışmada katkısı olan tüm arkadaşlarımızı hem tebrik ediyorum hem de onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu merkezi ocak veya şubat ayı itibarıyla hizmete açacağız. Amacımız dünyaya meydan okuyabilecek kadar donanımlı ve şuurlu bir gençlik yetişmesine bu merkez aracılığıyla katkı sağlamak. İnşallah burası en kısa zamanda koordineli bir şekilde hizmet gösterecek, ilimizin ve sivil toplum örgütlerimizin işbirliğiyle gençliğimizi ve geleceğimizi sahiplenecek, kucaklayacak. Merkezin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.