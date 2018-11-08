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"Amacımız donanımlı gençlik yetişmesine katkı sağlamak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Amacımız dünyaya meydan okuyabilecek kadar donanımlı ve şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak"

ELAZIĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amacımız dünyaya meydan okuyabilecek kadar donanımlı ve şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak." dedi.

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, Elazığ'ın kahramanlar ve yiğitler yetiştirmiş bir şehir olduğunu belirterek, bu vesileyle tüm kahraman şehitler ile İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

"Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı ne kadar minnetle yad etsek az. Bu bağlamda hem kurumlarımız olarak hem de şahıslar olarak bu topraklara hizmet borcumuz var." diyen Kasapoğlu, bu borcu ödemenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Kasapoğlu, Elazığ'a Bakanlığa ait, ülkenin geleceğine dair yatırımları incelemeye, kentin sporu ve gençliği için daha önemli yatırımları planlamaya geldiklerini vurgulayarak, "Malumunuz Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'ni inşa ediyoruz. Burası çok önemli bir merkez. Sadece Elazığ ve bölge için değil, Türkiye için de önemli. Bu konuda Elazığ'ı seçtik. Bu çalışmada katkısı olan tüm arkadaşlarımızı hem tebrik ediyorum hem de onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu merkezi ocak veya şubat ayı itibarıyla hizmete açacağız. Amacımız dünyaya meydan okuyabilecek kadar donanımlı ve şuurlu bir gençlik yetişmesine bu merkez aracılığıyla katkı sağlamak. İnşallah burası en kısa zamanda koordineli bir şekilde hizmet gösterecek, ilimizin ve sivil toplum örgütlerimizin işbirliğiyle gençliğimizi ve geleceğimizi sahiplenecek, kucaklayacak. Merkezin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- "Sporun gelişmesi noktasında tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz"

Bakan Kasapoğlu, yerel seçimlerin yapılacağını belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul'dan kutlu bir yolculuğa çıkarak, bugünlere kapı araladığını anlattı.

1994'te başlatılan bu yürüyüşün 2019 yılının mart ayında daha ileri noktalara hep birlikte ve omuz omuza taşınacağına işaret eden Kasapoğlu, "Bu yürüyüşü taçlandırmakta en büyük görev siz gençlere ve değerli teşkilat mensuplarımıza, hanımefendilere, beyefendilere düşüyor. Bu sefer de inşallah zafere ulaşacağımızdan Allah'ın izniyle eminiz. Bizler Bakanlık olarak sizlerin her daim yanınızdayız. Halkımızın, gençliğimizin, kadınlarımızın ve her yaştan insanımızın hizmete ulaşması ve sporun gelişmesi noktasında tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz, koymaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda Elazığ'daki stadımızın inşaatıyla ilgili Valimiz, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizle ciddi bir çalışma yaptık. İnşallah stadımızın da devamı noktasındaki hızı arttıracağız." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, daha sonra yapımı süren İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi ile Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Harput Kız Yurdu'nu da ziyaret eden Kasapoğlu, bir süre öğrencilerle görüştü.

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Elazığ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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