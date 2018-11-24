Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek, bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir." dedi.

Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 il ve yurt dışından gelen 100 öğretmenle Bakanlıkta bir araya geldiği programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümünde Atatürk'ün yaktığı eğitim ateşinin ışığıyla Türkiye'nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlere inanıldığını ve güvenildiğini ifade eden Selçuk, öğrencilerle olan şefkat ve merhamet ilişkisinin öğretmenlerin, nesil yetiştirme sorumluluğunu rahatlıkla yerine getirmesini sağlayacağına dikkati çekti.

Öğretmenlik mesleğinin onurlu ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin, ülkenin insanlarına bir şeyler öğretmekle kalmayıp bir gelecek umudu aşıladığını anlattı.

Bakan Selçuk, önemli olanın da bu umut olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımızın eğitimiyle uğraşmanın yanında doğmamış çocuklarımıza olan vebalimizi de taşıyan öğretmenlerimizin bu gururu kesinlikle hak ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.