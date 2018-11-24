HABER

"Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek, bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir" - "Eğer Türkiye, 21. yüzyılda saygın ülkeler arasında yerini alacaksa bunun elbette motor gücü eğitim olacaktır, aktörleri öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız olacaktır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek, bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir." dedi.

Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 il ve yurt dışından gelen 100 öğretmenle Bakanlıkta bir araya geldiği programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümünde Atatürk'ün yaktığı eğitim ateşinin ışığıyla Türkiye'nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlere inanıldığını ve güvenildiğini ifade eden Selçuk, öğrencilerle olan şefkat ve merhamet ilişkisinin öğretmenlerin, nesil yetiştirme sorumluluğunu rahatlıkla yerine getirmesini sağlayacağına dikkati çekti.

Öğretmenlik mesleğinin onurlu ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin, ülkenin insanlarına bir şeyler öğretmekle kalmayıp bir gelecek umudu aşıladığını anlattı.

Bakan Selçuk, önemli olanın da bu umut olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımızın eğitimiyle uğraşmanın yanında doğmamış çocuklarımıza olan vebalimizi de taşıyan öğretmenlerimizin bu gururu kesinlikle hak ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Motor gücü eğitim olacaktır"

Türkiye'nin fikir, sanat, kültür, edebiyat, bilim alanında yetişmiş bütün insanlarının her birinin hamurunda bir öğretmen emeğinin bulunduğunu dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek ve bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir. Bu anlamda birçok bakanlığımız, çok farklı çalışmalar yapıyorlar, öğretmenlerimizi, ailelerimizi sahada nasıl destekleriz sorusunun cevabını ortaya koyuyoruz. Eğer Türkiye, 21. yüzyılda saygın ülkeler arasında yerini alacaksa bunun elbette motor gücü eğitim olacaktır, aktörleri öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız olacaktır. 'Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' deyişi bizim her zaman geçerli olacak mottomuz sayılabilir."

Öğretmenlerin geleceğe ilişkin yapacakları bütün katkılara şükran borçlu olunduğunu belirten Selçuk, öğretmenlere teşekkür etti.

Selçuk, bir gün için değil her gün öğretmenlerin değeri için çalışacaklarını ve gayret göstereceklerini vurguladı.

Programın sonunda Bakan Selçuk, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNERTrendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı! Trendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı!
Ayağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendiAyağını yere basamayan kediyi veterinere götürüp sahiplendi
"Son 16 yılda ekonomide tarihi başarı ortaya konmuştur""Son 16 yılda ekonomide tarihi başarı ortaya konmuştur"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 Kasım Öğretmenler Günü Ankara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'u 27 Kasım'da kana bulayacaklardı! Yakalandılar

İstanbul'u 27 Kasım'da kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Akdeniz'i işgal ediyorlar! 63 türün listesi açıklandı

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

ASELSAN'dan bir ilk! Siren ve ezan sistemi birleştiriliyor

ASELSAN'dan bir ilk! Siren ve ezan sistemi birleştiriliyor

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.