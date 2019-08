"Amacımız, geleceğin güçlü Türkiye'si için güçlü şehirleri oluşturabilmek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta halısının dokunduğu gibi ilmek ilmek, sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşların problemlerini, sorunlarını dinleyerek, çözüm bulmaya gayret gösterdiklerini söyşledi.

Valilik ziyaretinin ardından kentte kısa yürüyüş yapan Bakan Kurum, sokakta vatandaşlarla sohbet etti, öz çekim yaptı. Bir esnafın ikram ettiği portakal suyunu içen Kurum, kadın esnafların tezgahını ziyaret ederek verilen böğürtlenin tadına baktı.

AK Parti İl Başkanlığına geçen Kurum, burada partililere yaptığı konuşmada, her ilde vatandaşların ve teşkilatlarının kendisini güler yüzle karşıladığını, Isparta'da da aynı karşılamayı gördüğünü ifade etti.

Kurum, geleceğe yönelik hedeflerinin olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. 17 yıldır Isparta halısının dokunduğu gibi ilmek ilmek, sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşlarımızın problemlerini, sorunlarını dinliyor ve onlara çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşların sorunlarına çözüm bulurken her zaman gönül kapımız açık. Gönlümüzü her zaman vatandaşımıza açtık. Kapımızı her zaman açık tuttuk ki onları dinleyebilelim ve sorunlarına çözüm bulalım." diye konuştu.