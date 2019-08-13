"Amacımız hacılarımızın ibadetlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak"

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2019 Hac Organizasyonu'nda görevli ekip başkanları ve personelle bayramlaştı.

Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda düzenlenen programda konuşan Erbaş, ekip başkanları ve personelin haclarını ve bayramlarını tebrik etti.

Erbaş, haccın meşakkatli ibadetlerden biri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"80 bin insanın hac farizasını eksiksiz bir şekilde tamamlaması için onlara hizmet etmek, gece gündüz demeden bu yolda gayret etmek kişiye büyük sevap kazandırır diye düşünüyorum çünkü 'İnsanlara faydalı olanlar insanların en hayırlılarıdır' buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bizlerin buraya geliş amacı, binlerce hacıya hizmet etmek onların bu ibadetlerini eksiksiz yapmalarına katkı sağlamak. Allah rızası için çalışınca Rabb'imiz daha dünyada bunun mükafatını başarıyla veriyor. Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hac organizasyonunda bir numara olmuşsak bu sizlerin gayretiyle, samimiyetle çalışmanızla oluyor. Her kardeşimizin bu başarıda büyük bir emeği var."

Bayramlaşmaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri başkan yardımcıları Osman Tıraşçı ile Burhan İşliyen, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da katıldı.

