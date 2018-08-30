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"Amacımız insanların huzurla evlerine dönmelerini sağlamak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Amacımız, Astana sürecindeki belirlediğimiz esasların eksiksiz ve aksaksız uygulanmasını, oradaki insanların da rahat ve huzur içerisinde evlerine dönmelerini sağlamak" - "Temaslarımız sürüyor. Gayet yapıcı, pozitif yaklaşımlar içerisindeyiz. Çözüm bulmak, tarafların tatmin olacağı çözümü ortaya koymak için herkes büyük bir ciddiyetle ve samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız, Astana sürecindeki belirlediğimiz esasların eksiksiz ve aksaksız uygulanmasını, oradaki insanların da rahat ve huzur içerisinde evlerine dönmelerini sağlamak." dedi.

Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve garnizondaki subaylarla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan bir gazetecinin, İdlib'de gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine, Suriye'nin kuzeyinde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Bu konudaki görüş alışverişini devam ettirdiklerini aktaran Akar, İdlib dahil barışın ve huzurun her tarafa yayılması, oradaki insanların güven içerisinde yaşaması, insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi ve herhangi bir şekilde Türkiye'ye doğru göçün meydana gelmemesi için çalışmaların devam ettiğini ve karşılıklı anlayış içerisinde temasların sürdüğünü dile getirdi.

Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesine ilişkin, "Gayet yapıcı, pozitif görüş alışverişinde bulunduk. İdlib dahil çeşitli konularda görüşlerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

İlerleyen günlerde daha somut adımlar atmak suretiyle İdlib dahil Suriye'nin kuzeyindeki amaçlarına ulaşıp, oradaki bölgenin daha sakin, güvenli ve istikrar içerisinde olmasını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akar, "Amacımız, Astana sürecindeki belirlediğimiz esasların eksiksiz ve aksaksız uygulanmasını, oradaki insanların da rahat ve huzur içerisinde evlerine dönmelerini sağlamak. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Uzlaşı yakın mı?" sorusuna ise Akar, "Temaslarımız sürüyor. Gayet yapıcı, pozitif yaklaşımlar içindeyiz. Çözüm bulmak, taraftarların tatmin olacağı çözümü ortaya koymak için herkes büyük bir ciddiyetle ve samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye

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