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"Amacımız 'Kayıp nesil yetişmesin' sloganını uygulamak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'nin ikincisi birkaç ay önce imzalandı. Birincisinden daha kapsamlı olacak. Amacımız bu uygulamalarla 'Kayıp nesil yetişmesin' sloganını uygulamaktır"

İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu için hazırlanan projenin ikincisine imza atıldığını aktararak bu uygulamalar vasıtasıyla kayıp nesil yetişmesinin önüne geçmek istediklerini belirtti.

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" (PICTES) kapsamında AB tarafından desteklenen Bornova Batıçim İlkokulunu ziyaret eden Berger'i İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büdün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ve öğrenciler karşıladı.

Büyükelçi Berger, çok sıcak karşılandığını ifade ederek yaptıkları ziyaretlerde eğitime verdikleri desteklerin verimli ve akıllıca kullanıldığını gördüklerini dile getirdi. Projelerle hem sığınmacı topluma hem de onları kabul eden ev sahibi topluma yardımcı olmayı arzu ettiklerini dile getiren Berger, şöyle konuştu:

"Okul sisteminin herhangi bir boyutuyla sınırlı değiliz. Anaokullarından üniversiteye kadar bütün yelpazeyi kapsamaya çalışıyoruz. Okullaşmadan sonra çocukların bir perspektif kazanması ve geleceğe yönelik bir meslek seçebilmesi de lazım. Dolayısıyla mesleğe yönelik eğitim de son derece önemli. Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'nin ikincisi birkaç ay önce imzalandı. Birincisinden daha kapsamlı olacak. Daha da fazla destek vereceğiz, daha fazla okul inşa edilecek. Birinci PICTES'ten daha kapsamlı olacak. Mesleki ve farklı türlerde eğitim kapsama alınacak. Amacımız bu uygulamalarla 'Kayıp nesil yetişmesin.' sloganını uygulamaktır."

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büdün de Büyükelçi Berger'in ziyaretinin mülteci çocuklar için çok anlamlı olduğunu anlatarak "Hala travmada olan çocuklarımız ve ailelerimiz var. En iyi eğitim ve öğretimi almaları için çaba gösteriyoruz." dedi.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ise Suriyeli öğrencilerin eğitimi devam ederken entegrasyonun da güzel bir şekilde sağlandığını vurgulayarak "Buradaki öğrencilerle kaynaşma durumunda da aynı sınıflarda sıralarda eğitim alıyorlar. Buranın evladı gibi eğitimleri en güzel şekilde veriliyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim mülteci çocuklar proje ziyaret

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