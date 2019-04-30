MUHAMMED EMİN CANİK - Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, "Amacımız mazlum ve mağdurlara ulaşabilmek. Latin Amerika ülkelerinde de ihtiyaç sahipleri olduğunu biliyoruz. Onlara ulaşmak ve onlarla kardeşlik duygularımızı geliştirmek istiyoruz." dedi.
"Bir kumanya bin sevince vesile" sloganıyla ramazan yardımı yapmak için Arjantin'e gelen Erbay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Erbay, uluslararası bir yardım kuruluşu olan Hasene Derneğinin 120 ülkede varlık gösterdiğini belirterek "Amacımız mazlum ve mağdurlara ulaşabilmek. Bu sadece Afrika veya Uzak Doğu'yla sınırlı değil. Latin Amerika ülkelerinde de ihtiyaç sahipleri olduğunu biliyoruz. Onlara ulaşmak ve onlarla kardeşlik duygularımızı geliştirmek istiyoruz. O bağlamda son 3-4 yıldır Kolombiya, Venezuela ve Arjantin gibi ülkelerde yardımlar yapıyoruz." dedi.
Hasene'nin kurucularının 1960'larda Türkiye'den Avrupa'ya göçen kişilerin olduğunu hatırlatan Erbay, "Hasene, yurt dışında yaşayan Müslümanlar tarafından kurulduğu için diğer ülkelerde azınlık olan Müslümanların halinden anlıyor. Latin Amerika'da da Müslümanlar azınlık olarak yaşıyorlar. Çekilen birtakım sıkıntılar benzerlik arz ediyor." ifadelerini kullandı.
Erbay, Latin Amerika'daki Müslümanlarla bir araya gelmenin ayrı bir duygu olduğunu söyleyerek "Geçen sene Almanya'da Latin Amerika Konferansı düzenlendi. Bölgedeki birçok ülkeden temsilciler davet edildi, yaşanan sıkıntılar ve imkanlar ele alındı. Daha sonra da Türkiye ayağı gerçekleşti. İnşallah zamanla bu iletişim ve birlikte çalışma Latin Amerika ülkeleriyle artacaktır." diye konuştu.
- "Latin Amerika bizim vazgeçilmez noktalarımızdan birisi"
Erbay, Arjantin'de 900 kumanya paketi dağıtılacağını belirterek "Şu anda Latin Amerika'da Brezilya, Kolombiya, Peru, Şili ve Arjantin'de faaliyet gösteriyoruz. Burada Arjantin İslam Merkezi aracılığıyla çalışmalar yapıyoruz. Hem Buenos Aires de hem Cordoba'da 4 bin civarında insana ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Venezuela'da yapılacak kumanya kampanyasını iptal etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Erbay, "Ancak diğer ülkelerde dağıtımlar yapılacak, ihtiyaç sahiplerine kumanya paketleri dağıtılacak. İnşallah ramazanda ihtiyaçlarını biraz olsun gidermiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Erbay, bölge ülkelerinde yaklaşık 5 bin kumanya paketi dağıtılacağını belirterek "Hasene Derneği bu yıl kumanya kampanyasında rekor bir sayıya ulaştı. Bu sene 100 bin barajını aştık. Bir kumanya bedeli yaklaşık 50 avro. Bağışlarımızın ulaştığı rakam da şu an 105 bin civarında." diye konuştu.
Latin Amerika'nın yardım yapmak için vazgeçilmez noktalardan biri olduğunu kaydeden Erbay, "Buradaki kardeşlerimizle buluşacağız. İnşallah birkaç ay sonra kurban kampanyamız olacak, daha geniş ekiplerle, daha fazla bütçeyle tekrar buralarda çalışmalar yürütülecek." dedi.
- "Siyasi krizler insani yardımın ulaşmasını zorlaştırıyor"
Erbay, ülkelerin içinde bulundukları krizlerin insani yardımı etkilediğine vurgu yaparak "Siyasi krizler insani yardımın ulaşmasını zorlaştırıyor. Sudan ve Venezuela'yı son anda kumanya kampanyasında listeden çıkarmak zorunda kaldık. Çok ciddi riskler var, hayati riskler söz konusu. Şu an Venezuela kesinlikle gündemimizde. En geç Kurban'da orada olmak isteriz." diye konuştu.
Riskli bölgelerde çalışmanın zorluğuna dikkat çeken Erbay, "Ben Myanmar'da bulundum. İki kez orada kamplara girme imkanımız oldu. Tabii bunları başarmak çok kolay değil. Uzun plan yapmanız gerekiyor. Sahaya vardığınızda planınıza uymayan birçok şeyle karşılaşıyorsunuz. Belki yardım yapamadan geri dönme ihtimali bile olabiliyor." ifadesini kullandı.
Erbay, misafirperverliğinden dolayı Arjantin İslam Merkezine ve bağışçılarına teşekkür etti.
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