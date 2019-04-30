MUHAMMED EMİN CANİK - Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, "Amacımız mazlum ve mağdurlara ulaşabilmek. Latin Amerika ülkelerinde de ihtiyaç sahipleri olduğunu biliyoruz. Onlara ulaşmak ve onlarla kardeşlik duygularımızı geliştirmek istiyoruz." dedi. "Bir kumanya bin sevince vesile" sloganıyla ramazan yardımı yapmak için Arjantin'e gelen Erbay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Erbay, uluslararası bir yardım kuruluşu olan Hasene Derneğinin 120 ülkede varlık gösterdiğini belirterek "Amacımız mazlum ve mağdurlara ulaşabilmek. Bu sadece Afrika veya Uzak Doğu'yla sınırlı değil. Latin Amerika ülkelerinde de ihtiyaç sahipleri olduğunu biliyoruz. Onlara ulaşmak ve onlarla kardeşlik duygularımızı geliştirmek istiyoruz. O bağlamda son 3-4 yıldır Kolombiya, Venezuela ve Arjantin gibi ülkelerde yardımlar yapıyoruz." dedi. Hasene'nin kurucularının 1960'larda Türkiye'den Avrupa'ya göçen kişilerin olduğunu hatırlatan Erbay, "Hasene, yurt dışında yaşayan Müslümanlar tarafından kurulduğu için diğer ülkelerde azınlık olan Müslümanların halinden anlıyor. Latin Amerika'da da Müslümanlar azınlık olarak yaşıyorlar. Çekilen birtakım sıkıntılar benzerlik arz ediyor." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Tarihi sarnıcın hali içler acısı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

Erbay, Latin Amerika'daki Müslümanlarla bir araya gelmenin ayrı bir duygu olduğunu söyleyerek "Geçen sene Almanya'da Latin Amerika Konferansı düzenlendi. Bölgedeki birçok ülkeden temsilciler davet edildi, yaşanan sıkıntılar ve imkanlar ele alındı. Daha sonra da Türkiye ayağı gerçekleşti. İnşallah zamanla bu iletişim ve birlikte çalışma Latin Amerika ülkeleriyle artacaktır." diye konuştu. - "Latin Amerika bizim vazgeçilmez noktalarımızdan birisi" Erbay, Arjantin'de 900 kumanya paketi dağıtılacağını belirterek "Şu anda Latin Amerika'da Brezilya, Kolombiya, Peru, Şili ve Arjantin'de faaliyet gösteriyoruz. Burada Arjantin İslam Merkezi aracılığıyla çalışmalar yapıyoruz. Hem Buenos Aires de hem Cordoba'da 4 bin civarında insana ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Venezuela'da yapılacak kumanya kampanyasını iptal etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Erbay, "Ancak diğer ülkelerde dağıtımlar yapılacak, ihtiyaç sahiplerine kumanya paketleri dağıtılacak. İnşallah ramazanda ihtiyaçlarını biraz olsun gidermiş olacağız." ifadelerini kullandı.