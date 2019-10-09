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"Amacımız terör unsurlarını sınırımızın uzağına atmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin: - "Fırat'ın doğusuna operasyonla amacımız; terör unsurlarını sınırımızın belirli uzaklığına atmak, orayı güvenli bölge haline getirmek, arkasından da Suriye'den Türkiye'ye sığınmış olan Suriyelilerin oralara yerleşimini sağlamaktır" - "HDP'nin durumu bellidir. Artık o, PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır. Onlardan farklı bir şey beklemiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Fırat'ın doğusuna operasyonla amacımız; terör unsurlarını sınırımızın belirli uzaklığına atmak, orayı güvenli bölge haline getirmek, arkasından da Suriye'den Türkiye'ye sığınmış olan Suriyelilerin oralara yerleşimini sağlamaktır." dedi.

Şahin, Karabük Üniversitesinin akademik yılı açılış töreninde kendisine fahri doktora unvanı verilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin gelişmesi için elinden geleni yapacağını belirterek, yabancı dille eğitim verecek bir hukuk fakültesinin üniversiteye kazandırılmasının yararlı olacağına inandığını söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, Türkiye'nin amacının, bölgede bir barış koridoru oluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Bunu sağladıktan sonra bizim Suriye topraklarında askerimiz falan olmaz. Fırat'ın doğusuna operasyonla amacımız; terör unsurlarını sınırımızın belirli uzaklığına atmak, orayı güvenli bölge haline getirmek, arkasından da Suriye'den Türkiye'ye sığınmış olan Suriyelilerin oralara yerleşimini sağlamaktır. Bunu Türkiye'den başka yapacak da yok. Binlerce kilometre uzaktan gelen ülkelerin bunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Bunu ancak Türkiye yapabilir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarından Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin soru üzerine Şahin, Trump'ın sabah başka, akşam başka konuştuğunu kaydetti.

Şahin, Trump'ın siyaseten sıkışık bir durumda olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunu başta Trump olmak üzere Amerikalı yöneticiler anladı. Avrupa Birliği ülkeleri anladı. Türkiye kararlıdır. Bir karar vermişse yerine getirir. Bu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda böyle oldu. O zaman da karşıydılar ama operasyonlar yapıldı. Ekonomiyle tehdit ediyor ama inandırıcılığını da büyük ölçüde kaybettiğini ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milletçe devletimizin ve askerlerimizin arkasında olmalıyız"

Bölgenin öteden beri ateş çemberi içerisinde olduğuna işaret eden Şahin, Türkiye'nin huzur ve barış istediğini vurguladı.

Şahin, Fırat'ın doğusuna yapılan operasyona karşı çıkanlara, "Dumlupınar'a hayır, Sakarya'ya hayır demek neyse şimdi bu operasyon için hayır demek de aynı şeydir. Milletçe devletimizin ve askerlerimizin arkasında olmalıyız." dedi.

"TBMM'de Irak ve Suriye tezkeresine HDP'nin karşı çıkmasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Şahin, şu cevabı verdi:

"HDP'nin karşı çıkması, 'Biz PKK'yı destekliyoruz.' anlamına gelir. Onlar 'Savaşa hayır.' gibi birtakım cümleler kurarak teskereye karşı çıktıklarını söyledi. Aslında biz kimseyle savaşmıyoruz. Terör örgütlerini Türkiye'ye zarar vermeyecek hale getirmeye çalışıyoruz. Karşımızda düzenli bir ordu ve bir devlet yok ki savaş olsun. Terörle mücadele ediyoruz. HDP'nin durumu bellidir. Artık o, PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır. Onlardan farklı bir şey beklemiyoruz."

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Ş Karabük

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