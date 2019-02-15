Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık olması. Bu manada ülke genelinde birçok tesisimizin açık olması için çalışmaları başlattık. Bununla birlikte gençlik merkezlerimizin de halkımızın, gençlerimizin 7/24 kullanıma açık olmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Hatay'daki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde, Hatayspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi ile bir araya geldi.

Hatayspor'un başarısını takip ettiklerini belirten Kasapoğlu, takımı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kulübün İkinci Başkanı Aydın Toksöz de Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kulübün atkısını hediye etti.

Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra yapımı süren Hatay Spor Salonu ve Hatay Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, stat önünde yaptığı açıklamada, Hatay ziyaretinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Misafirperverliklerinden dolayı Hatay halkına ve idarecilere teşekkür eden Kasapoğlu, "Amacımız Hatay'ı spor ve gençlik alanında çok daha yukarılara taşımak. Bu vesileyle 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Spora önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. Spor camiası adına kendilerine müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.