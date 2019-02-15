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"Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık olması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Ülke genelinde birçok tesisimizin açık olması için çalışmaları başlattık. Bununla birlikte gençlik merkezlerimizin de halkımızın, gençlerimizin 7/24 kullanıma açık olmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor" - "Bu yıl içerisinde stadımızı tamamlayıp, Hatayspor'un, spor camiamızın kullanıma açacağız. Antrenman salonları da tesis etmeyi planlıyoruz. Yaşayan bir stat olmasını temenni ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık olması. Bu manada ülke genelinde birçok tesisimizin açık olması için çalışmaları başlattık. Bununla birlikte gençlik merkezlerimizin de halkımızın, gençlerimizin 7/24 kullanıma açık olmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Hatay'daki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde, Hatayspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi ile bir araya geldi.

Hatayspor'un başarısını takip ettiklerini belirten Kasapoğlu, takımı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kulübün İkinci Başkanı Aydın Toksöz de Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kulübün atkısını hediye etti.

Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra yapımı süren Hatay Spor Salonu ve Hatay Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, stat önünde yaptığı açıklamada, Hatay ziyaretinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Misafirperverliklerinden dolayı Hatay halkına ve idarecilere teşekkür eden Kasapoğlu, "Amacımız Hatay'ı spor ve gençlik alanında çok daha yukarılara taşımak. Bu vesileyle 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Spora önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. Spor camiası adına kendilerine müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Halk ve yerel yönetimlerle sporda kalkınmayı, sportif anlamdaki başarıyı ve sporun tabana yayılmasını gerçekleştireceklerini ifade eden Kasapoğlu, Hatay merkez ve ilçelerinde bir takım projeler planladıklarını aktardı.

Bu projeleri önümüzdeki süreçte gerçekleştireceklerini dile getiren Kasapoğlu, Hatay Stadı'nın inşasının sürdüğünü belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Size müjdesini sevinçle vermek isterim ki; bu yıl içerisinde stadımızı tamamlayıp, Hatayspor'un, spor camiamızın kullanıma açacağız. Antrenman salonları da tesis etmeyi planlıyoruz. Yaşayan bir stat olmasını temenni ediyoruz. Halkımızın sadece maç günlerinde değil, her daim kullanabileceği, gelebileceği bir stat olması için projelerimiz var. Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık olması. Bu manada ülke genelinde birçok tesisimizin açık olması için çalışmaları başlattık. Bununla birlikte gençlik merkezlerimizin de halkımızın, gençlerimizin 7/24 kullanıma açık olmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın spora her zaman ulaşabilmesi adına tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz."

3 bin 500 kişilik spor salonunun büyük oranda tamamlandığını gördüklerini anlatan Kasapoğlu, inşaatın hızlandırılmasını istediklerini bildirdi.

Kasapoğlu, spor salonunu bu yıl içerisinde sporcuların, gençlerin, Hatay halkının hizmetine açmayı planladıklarını aktararak, Hatayspor camiasına müjdelerinin devam edeceğini vurguladı.

Kasapoğlu daha sonra Antakya Gençlik Merkezi'ne geçti. Burada Antakya Belediyesi mehteran takımı tarafından karşılanan Kasapoğlu, protokol üyeleriyle marşlara eşlik etti.

Merkezdeki sınıfları gezip, gençlere hediyeler veren Kasapoğlu, gençler tarafından dikilen doğa dostu bez çantaları inceledi, dikiş makinesinin başına geçip, çanta dikti.

Kasapoğlu, gençlerin oluşturduğu müzik korosunun seslendirdiği şarkıları dinledi, halk oyunlarını izleyip gençlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler eşlik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu hatay Hatayspor

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