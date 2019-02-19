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"Amacımız Türkistan'a gelen turist sayısını 5 milyona çıkarmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 19:57 | Son Güncelleme

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı: - "Amacımız 2023 yılına kadar turist sayısını 5 milyona çıkarmak" - "(Latin alfabesine geçiş) Bu bizim yıllardır hayal ettiğimiz olay"

"Amacımız Türkistan'a gelen turist sayısını 5 milyona çıkarmak"

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Türkistan'ı yılda 1,5 milyon turistin ziyaret ettiğini belirterek, "Amacımız 2023 yılına kadar turist sayısını 5 milyona çıkarmak." dedi.

Muhamediulu, bakanlığın 2018 faaliyetleri ve 2019 hedeflerine ilişkin toplantıda yaptığı konuşmada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türkistan kentini Türkistan eyaleti merkezi ilan etme kararının tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin bulunduğu UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan Hazreti Sultan Şehir Müzesi'nin restore edilmesine ilişkin projenin geçen yıl onaylandığını hatırlatan Muhamediulı, projenin eski Roma Pompei Müzesi, Osmanlı İmparatorluğunun Topkapı Sarayı gibi tarihi yerlerin deneyimlerinden yararlanarak hazırlandığını aktardı.

Muhamediulı, proje çerçevesinde 88 hektarlık alandaki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin bazı odalarının ve onun etrafındaki 18 tarihi yerin restore edileceğini ve bununla ilgili çalışmaların başladığını dile getirdi.

İlk olarak 27 hektarlık alanda yer alan eski Kultöbe kentinin restore edileceğini aktaran Muhamediulı, şehrin eski haritaya göre restore edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkistan'ı yılda 1,5 milyon turistin ziyaret ettiğini ifade eden Muhamediulı, "Amacımız 2023 yılına kadar turist sayısını 5 milyona çıkarmak." diye konuştu.

Türkistan'a gelen turistlerin gece konaklamadan döndüğünü belirten Muhamediulı, amaçlarının turistlerin bölgede daha uzun süre kalmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

- "Latin alfabesine geçiş hayal ettiğimiz olay"

Muhamediulı, geçen yılın önemli olaylarından birinin de Manevi Yenilenme Programı çerçevesinde Latin alfabesine geçiş kararı olduğuna işaret ederek, "Bu bizim yıllardır hayal ettiğimiz olay." dedi.

Onaylanan alfabenin halk tarafından olumlu karşılandığını vurgulayan Muhamediulı, "Plan çerçevesinde Latin alfabesine 2025 yılında tamamen geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

Muhamediulı, devlet ve özel kurumların Latin alfabesine geçmekte olduğunu, Latin alfabesinde Dil Hazine (Til Qazyna) gazetesinin yayına başladığını, ayrıca ilk kez 2 milyon kişinin katılımıyla toplu dikte etkinliğinin yapıldığını kaydetti.

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Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı

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