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"Amacımız Türkiye'den sanatçıların dünyada tanınırlığını artırmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

İKSV Caz Festivali Direktörü Harun İzer: - "Olabildiğince herkesin festivale ulaşabilmesine, erişebilmesine, kendince, kendi tercih ettiği oranda faydalanabilmesini istiyoruz" - "Festival olarak amacımız, bir taraftan dünyadaki güncel müziğin önemli isimlerini festivalde seyircimizle buluşturmak, seyircimizin bu anlamda vizyonuna katkıda bulunmak ama diğer taraftan da festival olarak Türkiye'den sanatçıların dünyada tanınırlığını artırmak" - "İnsanların bir arada yaşaması, birbirlerini anlaması, bu anlamda birbirlerinin ihtiyaçlarını anlayabilmesi için sanatın, müziğin dili birleştirici olur diye düşünüyoruz. Belki de en değerli şeylerden biri de bu. Gerçekten de müziğin dili hepimizi birleştiriyor" - "Kapsamlı programıyla dikkat çeken festivalin öne çıkan isimleri arasında Kamasi Washington, Joss Stone, Jacob Collier, Snarky Puppy, Mozaik ve RYMDEN yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - SALİH ŞEREF - İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, "Festival olarak bizim bir diğer hedefimiz Türkiye'den sanatçıların dünyada tanınırlığını arttırmak. Özellikle son yıllarda bu önem kazanmaya başladı. Çünkü hem Türkiye'den sanatçılara olan ilginin arttığını gördük, hem de aslında bir festival olarak bizim böyle bir gücümüz, böyle bir tanıtma imkanımız olduğunu farkederek bunu daha efektif bir şekilde kullanmaya yöneldik." dedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında 30'un üzerinde yerli olmak üzere toplamda 300 kadar sanatçı yer alırken, 50'nin üzerinde konser 20'ye yakın farklı mekanda gerçekleşecek.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İzer, festival hazırlıklarına her yıl olduğu gibi bir önceki festivalin bittiği gün başlandıklarını dile getirdi.

İzer, bu sene festivalin "Caza Dokunan Eller" sloganıyla yola çıktığına işaret ederek, "Bu temanın anlamını müzisyenlerin ellerinin enstrümanlarına dokunması ama bunun dışında seyircinin de caza dokunması olarak düşünebiliriz. Bizim için önemli, değerli bir konsept. Olabildiğince herkesin festivale ulaşabilmesini, kendince, kendi tercih ettiği oranda faydalanabilmesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Vitrin" projesiyle 30'un üzerinde delege Türk grupları izleyecek

Bu sene 3'üncüsü düzenlenen "Vitrin" projesinin festival için taşıdığı değere işaret eden İzer, özellikle Türk grupların uluslararası bilinirliğine katkı sağladığını anlattı.

Direktör İzer, şöyle devam etti:

"Vitrin güncel müzik buluşmasında dünyanın önemli müzik festivallerinde, müzik kulüplerinde etkinlik programlarını yapan kişileri ya da önemli basın mensuplarını ülkemize getirerek Türkiye'deki festival programını izlemelerini, tanımalarını, duymalarını hatta bu deneyimi festival izleyicisiyle birlikte yaşamalarını sağlıyoruz. Proje kapsamında bu yıl 30'un üzerinde delege Türkiye'den grupları izleyecek ve aralarından seçilen gruplara turne destek ödülü verilecek."

Festivallerin yurt dışından gelen sanatçılarla yerli isimlerin bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmasına olanak sağladığını vurgulayan İzer, "Festival olarak amacımız bir taraftan dünyadaki güncel müziğin önemli isimlerini festivalde seyircimizle buluşturmak, seyircimizin bu anlamda vizyonuna katkıda bulunmak ama diğer taraftan da festival olarak Türkiye'den sanatçıların dünyada tanınırlığını artırmak. Özellikle son yıllarda bu önem kazanmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Festivalde, Kamasi Washington, Joss Stone, Jacob Collier ve Snarky Puppy gibi isimler öne çıkıyor"

Harun İzer, bu yıl "Parklarda Caz" etkinlikleriyle başlayan ve birbirinden değerli isimleri ağırladıkları 26. İstanbul Caz Festivali'nde Kamasi Washington, Joss Stone, Jacob Collier, Snarky Puppy, Mozaik ve RYMDEN gibi güncel sanatçıların öne çıktığını belirtti.

Yerli sanatçıların büyük kısmının festivalin başındaki "vitrin" bölümünde sahne aldığını ifade eden 26. İstanbul Caz Festivali Direktörü, "Geçtiğimiz 'gece gezmesi' programında 20 civarında grup vardı ama sadece onunla sınırlı değil. Mesela festivalin son kısmında 16 Temmuz'da Ömür Göksel'in konseri olacak. 17 Temmuz'da Mozaik grubunun konseri var. Böyle birbirinden güzel projelerle yerli sanatçılarımız festivalde uluslararası sanatçılarla beraber ülkemizi temsil ediyorlar." şeklinde konuştu.

- "Müziğin dili hepimizi birleştiriyor"

İzer, "Parklarda Caz" bölümünde genç cazcılara yer verdikleri bu yılın yeni bölümü "Ah Şu Cazlar Blues'lar"da ise Halıcıoğlu Parkı'nda 3 farklı grubun sahne aldığını ifade etti.

Etkinlikte İstanbul'da yerleşik Suriyeli mültecilerden oluşan Mood Band grubunun da performans sergilediğini hatırlatarak, "Biz bu kültürel birlikteliğe önem veriyoruz. Çünkü insanların bir arada yaşaması, birbirlerini anlaması, bu anlamda birbirlerinin ihtiyaçlarını anlayabilmesi için sanatın, müziğin dili birleştirici olur diye düşünüyoruz. Belki de en değerli şeylerden biri de bu. Gerçekten de müziğin dili hepimizi birleştiriyor. Bu vesileyle böyle bir etkinlik kurgulamak istedik." şeklinde konuştu.

- Caz festivalinden çocuklara kitap: "Renk Renk Caz"

Festival kapsamında 13 Temmuz'da Ortaköy Feriye'de gerçekleştirecekleri "Çocukça Bir Gün" etklinliğine işaret eden Harun İzer, şunları kaydetti:

"Aslında genç dostlarımızın erken yaşta müziğe ilgilerini, yaratıcı yönlerini güçlü tutabilmeleri için bu bölümün önemli olduğuna inanıyoruz. Bu etkinliği yaparken aslında son yıllarda biraz da vakfımızın diğer departmanlarının yaptığı gibi bir çocuk kitabı projesine de imza atalım dedik. Vakfımızın yeni bölümlerinden biri olan 'Alt Kat' ile 'Renk Renk Caz' isminde bir çocuk kitabını yayınlamak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali 18 Temmuz'a kadar devam edecek.

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Caza Dokunan Eller "Vitrin" projesi 26. İstanbul Caz Festivali Harun İzer İKSV

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