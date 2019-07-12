"Amacımız Türkiye'den sanatçıların dünyada tanınırlığını artırmak"

İSTANBUL (AA) - SALİH ŞEREF - İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, "Festival olarak bizim bir diğer hedefimiz Türkiye'den sanatçıların dünyada tanınırlığını arttırmak. Özellikle son yıllarda bu önem kazanmaya başladı. Çünkü hem Türkiye'den sanatçılara olan ilginin arttığını gördük, hem de aslında bir festival olarak bizim böyle bir gücümüz, böyle bir tanıtma imkanımız olduğunu farkederek bunu daha efektif bir şekilde kullanmaya yöneldik." dedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında 30'un üzerinde yerli olmak üzere toplamda 300 kadar sanatçı yer alırken, 50'nin üzerinde konser 20'ye yakın farklı mekanda gerçekleşecek.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İzer, festival hazırlıklarına her yıl olduğu gibi bir önceki festivalin bittiği gün başlandıklarını dile getirdi.

İzer, bu sene festivalin "Caza Dokunan Eller" sloganıyla yola çıktığına işaret ederek, "Bu temanın anlamını müzisyenlerin ellerinin enstrümanlarına dokunması ama bunun dışında seyircinin de caza dokunması olarak düşünebiliriz. Bizim için önemli, değerli bir konsept. Olabildiğince herkesin festivale ulaşabilmesini, kendince, kendi tercih ettiği oranda faydalanabilmesini istiyoruz." diye konuştu.