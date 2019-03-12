"Amacımız, Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler seviyesine taşıyabilmek"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hepimizin tek bir amacı var; Türkiye'yi daha da kalkınmış ve orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine taşıyabilmek." dedi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanları, esnaf ve partililerle bir araya gelen Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kalkınmış, müreffeh, güçlü, itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyonun el ele verip çalıştığını söyledi. Bakan Pekcan, işçisi, tüccarı, sanayicisi, ihracatçısı, öğrencisi herkesin bir amacının olduğunu belirterek, "Hepimizin tek bir amacı var; Türkiye'yi daha da kalkınmış ve orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine taşıyabilmek. Bakanlık olarak da politikalarımız, vizyonumuz bu doğrultuda. Bu da ancak daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracatla mümkün." diye konuştu. Bakanlık olarak, Türkiye'nin rekabetçi olduğu alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya ve teknolojiye yönelip rekabetçi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, iç ve dış ticarette, gümrüklerde dijitalleşmeye ve şeffaflaşmaya önem verdiklerinin altını çizdi.

- "Kadınlarımızla ilgili proje geliştiriyoruz" Kadın ve genç girişimcilere verdikleri önemden hareketle Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'nı kurduklarını anımsatan Pekcan, şunları kaydetti: "Kadın ve genç girişimcilerle Bakanlığımız arasında bir hat açtık. Bakanlığımızın desteklerinden nasıl yararlanırlar, daha rekabetçi, güçlü oldukları sektörler nelerdir, projeleri ve önerileri nelerdir, bunlarla ilgili kendilerini yönlendirebiliriz, aynı zamanda e-ticaret ve e-ihracat pastasından daha fazla alabilirler. Kadınlarımız ve STK’larımızla ilgili bir proje geliştiriyoruz. Uluslararası rekabetçi olmaları için kadın girişimcilerimize düzenlemeler yapabileceğimizi düşünüyoruz." Bakan Pekcan, Türkiye'nin hali hazırda mevcut bulunmadığı ülkelerde ve pazarlarda daha fazla yer edinebilmek amacıyla da çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda strateji, yol haritalarımızı ve eylem planlarımızı hazırladık. Bakanlığımızın, devletin çok güzel destekleri var ihracatçıya. Bunlar biraz karışık, mevzuatımızı sadeleştirmeye çalışıyoruz. Biz 'kolaydestek.gov.tr' diye bir web sitesi hazırladık. Animasyonlarla çok basit şekilde, ihracata verilen desteklerimizi anlatmak için gayret sarf ettik." şeklinde konuştu.

"Artık ticaret kolay." diyen Pekcan, ticaretin kolaylaştırılması için Bakanlığın bütün ekibiyle çalıştığını dile getirerek, "Zaten artık arkadaşlarımız bizden önce gidip il il geziyor, firmaların kapısını çalıyorlar. Önceleri firmalar çok yadırgadı. Niye geliyorlar bu bakanlık bize diye. Şimdi öğrendiler ki, artık bizim derdimizi anlatmak için Ankara'ya gitmemize gerek yok. 'Bakanlık bizim ayağımıza geliyor' diyorlar." ifadelerini kullandı. - "Esnafımıza çok ciddi miktarda kredi imkanı sağladık" Esnaflar ile ilgili Ahilik Sandığı'nı kurduklarını da anımsatan Pekcan, ayrıca esnaflar için faizsiz kredi kullanım olanağı getirdiklerini aktardı. Bakan Pekcan, esnafların 11 bin liraya kadar vergi ödemeden işlemlerini yapabildiğine değinerek, "Vergisini düzenli ödeyen esnaflarımız yüzde 5 daha indirim aldı. Aynı zamanda 5 puan SGK prim indirimi aldı. Taşınmaz rehini ile taşınır rehini getirdik. Bu doğrultuda hem KOBİ'mize hem de esnafımıza çok ciddi miktarda kredi imkanı sağlamış olduk. Esnafımıza faizlerin çok yüksek olduğu dönemde dahi yüzde 4 ile kredi temin ettik. Bir yıldan daha uzun vadeli kredilerde de yüze 5 faiz oranını uyguladık ve halen de uyguluyoruz." diye konuştu.