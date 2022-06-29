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Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

28.06.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'da işinize yarayacak, hayatı kolaylaştıracak onlarca farklı ürün bulmak mümkün. Yine de binlerce ürün seçeneği bulunan bu internet sitesinde amacına hizmet eden ürünlerle karşılaşma olasılığınız oldukça düşük. Bunun için biraz araştırma yapmak bir de ne aradığını bilmek gerek. Sizin için Amazon'da biraz dolaştık ve hayatınızı kolaylaştıracak ürünleri seçtik. Haydi gelin, bu muhteşem ürünlere beraber bakalım.

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

Bazı ürünler, hayatı çok daha pratik bir hâle getirebilir. Basit ama işlevsel yanlarıyla kolaylık sağlar ve amacını muhteşem şekilde yerine getirir. Hayatınızı kolaylaştırmak ve yoğun tempolu hayatınızda size zaman kazandırmak adına sizin için Amazon'da biraz dolaştık ve araştırma yaptık. Araştırmalarımız sonucu akıllı hortumdan smoothie blenderına kadar hayatı kolaylaştıran birçok ürünle karşılaştık. Eğer siz de yaşamınıza pratiklik katacak basit ama eğlenceli ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız bu ürünlere mutlaka bakmalısınız.

1. Type C USB 3.1 to USB 3.0 Dönüştürücü OTG Çevirici Adaptör ile hayatı kolaylaştırın

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

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Type C girişli akıllı telefon ve tabletleri daha verimli kullanma amacıyla geliştirilen Type C USB 3.1 to USB 3.0 Dönüştürücü OTG Çevirici Adaptör, Type C USB 3.1 girişleri USB 3.0'a dönüştürüyor. Pratik ve kullanışlı olması için özel olarak tasarlanan ürün sayesinde mobil cihazlardan çok daha fazla verim alabilirsiniz. Cihaz üzerinde yer alan diğer portları engellememek adına ürün, slim ve kompakt bir yapı ile tasarlanıyor. Herhangi bir yazılım veya uygulamaya gerek olmadan Type C girişli cihazları USB girişli diğer cihazlarla bağlayabilirsiniz.

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2. Bahçe hortumu sorununa kesin çözüm: Chermik Magic Hose Uzayan Sihirli Hortum

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

Bahçe ve balkonlarda yer alan hortumlar, hem çok yer kaplıyor hem de güneş altında kalarak kısa sürede deforme oluyor. Bu sorunu çözmek için üretilen Chermik Magic Hose Uzayan Sihirli Hortum, az yer kaplıyor ve kolay muhafaza ediliyor. Standart bahçe hortumlarının yaratmış olduğu karmaşıklığa çözüm olarak üretilen ürün, esnek yapısıyla çeşme açıldığı takdirde kapalı hâlinin üç katına ulaşarak 30 metre uzunluğa ulaşabiliyor. Hafif ve dayanıklı malzemeden üretilen hortum; park, bahçe, yat, araç, balkon ve daha birçok yerde kullanılabiliyor.

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3. Şarjı çabuk bitenlere çözüm: Hypergear 20 W USB-C Duvar Şarj Cihazı

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

Hypergear 20 W USB-C Duvar Şarj Cihazı, USB-C giriş destekli cihazlarda kullanılıyor. Özellikle Apple mobil cihazlar, Macbook ve Samsung yeni nesil Galaxy serilerinde kullanılan type-C giriş sistemine sahip ürün, hızlı şarj desteği verebiliyor. 20 W enerji çıkış gücüyle kısa sürede cihazınızı şarj edebilen ürün, kaliteli malzemesiyle uzun süreli kullanım vadediyor. SmartChip teknolojisi sayesinde enerji ve şarj verimliliğini %90'ın üzerine çıkararak üç kat daha hızlı şarj imkânı sunuyor. 30 dakikada Type-C destekli akıllı telefonların %50 oranında şarj olmasına olanak tanıyor. Aşırı akım, sıcaklık, gerilim ve kısa devre korumasıyla ekstra güvenlik sağlıyor.

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4. Aktif gürültü önleme sistemi ile Xiaomi FlipBuds Pro Kulaklık

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

Aktif gürültü önleme özelliği sayesinde her ortamda size sessizliği ve huzuru vadeden Xiaomi FlipBuds Pro emsallerine nazaran uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Şık tasarımı ve ergonomik yapısıyla kulağa tam oturuyor, 28 saat gibi uzun bir şarj süresiyle gün boyu kesintisiz görüşme ve dinleme imkânı sağlıyor. Üç mikrofonlu hibrit gürültü önleme sistemiyle telefonla görüşmek çok daha rahat ve pürüzsüz bir diyaloğa dönüşüyor. Ürünün 40 dB akıllı gürültü önleme teknolojisi, arka plandaki gürültüleri sizden uzaklaştırırken tamamen kablosuz tasarıma sahip olması sınırları ortadan kaldırıyor.

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5. Havuzda ve denizde telefon düşürme korkusuna son: Spigen Universal IPX8 Sertifikalı Su Geçirmez Kılıf

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

22 inçe kadar ayarlanabilir kordonu sayesinde kullanımı kolay olan Spigen Universal IPX8 Sertifikalı Su Geçirmez Kılıf, 8.3 inç uzunluğu ve 4.3 inç genişliği ile bütün mobil cihazlarla uyumlu olarak kullanılabiliyor. 25 metreye kadar su geçirmeyen ürün, IPX8 sertifikasına sahip. Dokunmatik hassasiyeti bulunan özel şeffaf iki yüzü sayesinde havuzda ve denizde telefonunuzu rahatlıkla kullanmanıza ve böylece sosyal medyadan kopmamanıza olanak sağlıyor. Net yüzeyi sayesinde rahat görünen bir ekran okuması da sunan ürün; cep telefonu, para ve banka kartları gibi birçok nesneyi koruma altına almanıza yardımcı oluyor.

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6. Anker SoundCore Motion+ Bluetooth Hoparlör ile müzik keyfi her yerde

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

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Anker SoundCore Motion+ Bluetooth Hoparlör'ün 30 W ses çıkışı ve ultra yüksek frekanslı iki hoparlörü ile müzik keyfi kesintisiz yanınızda olur. IPX7 su geçirmezlik sertifikasına sahip cihaz, hem evde hem dışarıda rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Müzik dinlemeyi seven ve evinde kaliteli bir hoparlör ihtiyacı olan herkesin beklentilerini karşılayabilen ürün, Motion + yüksek batarya kapasitesi sayesinde 12 saat aralıksız bir şekilde müzik dinleme imkânı sunar. Emsallerine göre uygun fiyatıyla dikkat çeken Bluetooth hoparlör, beklentilerin üstünde derin ve net bir ses kalitesi verecek şekilde geliştirilir.

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7. Kitap kurtlarının yeni gözdesi: Vigo Wood Kitap Okuma Standı

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

Ceviz ağacı renginde olan Vigo Wood Kitap Okuma Standı, elinde tutmadan kitap okumak isteyenler için üretilir. Ürünün, kitabı farklı açılarda tutmak için ayar mekanizması bulunur. Aynı zamanda iki yanında yer alan klipsler sayesinde kitabın sayfalarını sabit tutarak rahat şekilde okumaya devam etmenizi sağlar. Okurken kahve içmek veya bir yandan not almak isteyenler için ürünün tasarımı ideal özellikler sunar. Bu ürün sayesinde uzun saatler boyunca kitap okuyabilir, yorulmadan pratik şekilde ders notlarınızı alabilirsiniz. Toplamda dört farklı renk seçeneği bulunan ürünü yakından incelemek ister misiniz?

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8. Fotoğraf bastırma derdine son: Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

Son zamanların en büyük problemlerinden olan fotoğraf saklama konusuna Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi kalıcı ve nostaljik bir çözüm buluyor! Otomatik pozlama özelliği ile ışığı algılayıp pozlamayı kendisi ayarlayan ürün, arka planı net olan fotoğraflar çekmek konusunda âdeta bir uzman. Selfie ya da makro çekimlerde ise 30-50 cm'ye kadar olan nesneleri net bir şekilde ölümsüzleştiriyor. Fotoğrafı çektikten sonra çekilen kareyi anında basarak kâğıt biçimde baskıya kavuşmanızı sağlıyor, bu sayede dijitalde kaybolup giden fotoğraflara çare bulmak mümkün oluyor.

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9. Sağlıklı beslenmek artık çok kolay: Elektrolux ESB2500 2 Şişeli Spor Blender

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

Dört adet yüksek kapasiteli paslanmaz çelik bıçak sayesinde içerisindeki malzemelerin en iyi şekilde parçalanmasını sağlayan Elektrolux ESB2500 2 Şişeli Spor Blender ile spor öncesi smoothie hazırlayıp yanınıza almak sandığınızdan çok daha kolay! Ürünün pratik şişe tasarımı, hazırladığınız içecekleri yanınızda taşımaya olanak tanıyor. Blenderin BPA içermeyen, koku ve tat vermeyen, tritandan üretilen özel şişeleri; darbe ve düşmelere karşı dayanıklı olarak üretilir. Favori meyve ve sebzelerinizi ürünün içine attıktan sonra tek yapmanız gereken, düğmeye basmak. Daha sonra şişeyi olduğu gibi çantanıza atabilir, en sevdiğiniz smoothieleri her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

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10. Ofisi yanınızda taşıyın: iDock N29-3 Gümüş Katlanır Alüminyum Laptop Standı

Amacına muhteşem şekilde hizmet eden çok kullanışlı Amazon ürün önerileri

Laptop kullanırken en büyük problemlerden biri, laptopun göz hizasından aşağıda kalması nedeniyle oluşan boyun ağrıları. Eğer mobilitesi yüksek, sürekli olarak dolaşan ve farklı mekânlarda çalışan biriyseniz iDock N29-3 Gümüş Katlanır Alüminyum Laptop Standı tam size göre! Ürün, katlanabilir özelliğiyle saniyeler içinde küçülerek çantanıza sığıyor ve kolayca taşınabiliyor. Ergonomik yapısı sayesinde altı farklı yükseklik seviyesinde ayarlanabiliyor. Böylece ekranın üzerine eğilmediğiniz için omuz ve boyun ağrılarından kurtulmanıza olanak tanıyor. Alt kısmı açık kalan bilgisayarınız, daha iyi soğuyarak daha fazla performans veriyor. Bu sayede ürünü koyduğunuz her yerde ofisteymiş gibi randımanlı şekilde çalışabilirsiniz.

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