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  4. Amacını kimse anlayamadı... Yılbaşı etkinlikleri için kurulan esnaf stantlarını dağıtıp ışıkları söktü!

Amacını kimse anlayamadı... Yılbaşı etkinlikleri için kurulan esnaf stantlarını dağıtıp ışıkları söktü!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.12.2024 14:28
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Eskişehir’de bir şahıs, Odunpazarı Belediyesi’nin yılbaşı eğlenceleri kapsamında açtığı yeni yıl pazarında esnaf stantlarıyla yılbaşı süslerine zarar verdi. Esnafın stantlarını dağıtan Burak Ö. isimli adam sonrasında süs ışıklarını söktü.

Amacını kimse anlayamadı... Yılbaşı etkinlikleri için kurulan esnaf stantlarını dağıtıp ışıkları söktü!

Odunpazarı Belediyesi yılbaşı etkinlikleri kapsamında tarihi Odunpazarı turistik bölgesinde esnaf stantlarının yanı sıra çocuklar ve büyükler için eğlencelerin düzenlendiği yeni yıl pazarı adıyla etkinlik alanı açtı.

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IŞIKLARI SÖKTÜ STANTLARI DAĞITTI

Alana, saat 05.30 sıralarında gelen Burak Ö., bağırıp yeni yıl süslerini sökerek çadırları ve esnafın stantlarını dağıttı. Burak Ö., alandaki Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeli çevresindeki ışıklandırmayı da söktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Burak Ö. ekipler tarafından yakalandı.

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CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kamu malına zarar vermek suçlamasıyla elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınan Burak Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Burak Ö.’nün etkinlik alanına zarar verdiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Eskişehir yılbaşı 2025
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