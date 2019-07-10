LONDRA (AA) - İnsan Hakları Avukatı ve İngiltere'nin Basın Özgürlüğü Özel Temsilcisi Amal Clooney, dünya liderlerinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda omuz silkmenin çok az ötesine geçtiğini söyledi.

İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlıklarının Londra'da ortaklaşa düzenlediği "Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı"nda konuşan Clooney, "Geçen yıl Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı İstanbul'da, Suudi Arabistan yetkililerinin işkencesiyle öldürüldüğünde ve parçalara ayrıldığında, dünya liderleri buna ortaklaşa omuz silkmenin çok az ötesine geçen bir tepki verdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Clooney, ABD liderinin medyaya iftira attığını ve gazetecileri dünya çapında hedef haline getirdiğini ifade etti.

- "Konferansa katılım olumlu bir adım"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Kaşıkçı cinayetine değinirken, "Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın bir Suudi diplomatik mülkü içinde öldürüldüğü dünyada kaderciliğe teslim olmak kolay olurdu." dedi.