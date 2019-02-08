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AMAN-2019 Tatbikatı 46 ülkenin katılımıyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

Pakistan'da, 46 ülkeden donanma, özel ve hava kuvvetlerinin katıldığı AMAN-2019 Tatbikatı başladı - Tatbikata Türkiye'den TCG Gökçeada Fırkateyni katılıyor

Pakistan'ın Karaçi kentinde, 46 ülkeden donanma, özel kuvvetler ve hava kuvvetlerinin katılımıyla yapılan AMAN (Barış)-2019 deniz tatbikatı başladı.

Tatbikatla ilgili basın toplantısı düzenleyen Pakistan Donanma Komutanı Koramiral Amjad Han Niyazi, 2007 yılında başlayan tatbikatın iki yılda bir düzenlendiğini söyledi.

Tatbikatın liman ve deniz olmak üzere iki bölümden oluşacağını kaydeden Niyazi, tatbikat kapsamında düzenlenecek Uluslararası Denizcilik Konferansı'nda, Hint Okyanusu'nun ele alınacağını ifade etti.

Niyazi, 2007 yılında 28 ülkenin, bu yıl ise 46 ülkenin tatbikata katıldığını açıklayarak, bazı ülkelerin donanmalarının yanında özel, kara ve hava kuvvetlerinin de tatbikatta yer alacağını kaydetti.

AMAN isminin "Barış" anlamına geldiğini hatırlatan Niyazi, "Tatbikatın amaca ortak tehditlere karşı ülkelerin birbirinin anlayışların kavraması, operasyon kültürlerine aşina olması ve ortak çıkarları olan ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın liman safhasının 8-10 Şubat, deniz safhasının ise 11-12 Şubat'ta yapılacağı söyleyen Niyazi, 5 günlük çalışmanın sadece Pakistan için değil, güvenliği ve ticareti denizciliğe bağlı ülkeler için de önemli olduğuna belirtti.

Pakistan donanmasına ilişkin bilgiler de veren Niyazi, "Deniz ticaretinin güvenliği, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun denizcilik safhasının güvenliği ve uluslararası enerji nakil hatları üzerinde bulunan stratejik konumumuzun korunması donanmamızın öncelikleri arasında yer alıyor." diye konuştu.

Donanmanın bu önceliklerinin ulusal güvenlikle de doğrudan bağlantılı olduğuna değinen Niyazi, "Çin'den 4 savaş gemisi ve 8 deniz altı almanın yanında Türkiye'den de 4 modern gemi alıyoruz." dedi.

Tatbikata Türkiye'den TCG Gökçeada Fırkateyni katılıyor. Türkiye ve Pakistan AMAN-2019'un ardından Turgutreis III tatbikatında da bir araya gelecek.

Pakistan yıl içinde Malezya, Sri Lanka ve Umman ile ortak tatbikatlara da katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
aman-2019 tatbikatı Pakistan Pakistan'ın Karaçi kenti

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