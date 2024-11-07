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'Aman ağzımızın tadı kaçmasın' repliği ile hafızalara kazındı! Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna incecik kaldı! 'Gençleşmişsin' yorumları yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.11.2024 10:47
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Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan ve 2005-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı. Özet bölümleriyle hâlâ ilgi gören dizide Hayriye karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna 'Aman ağzımızın tadı kaçmasın' repliği ile hafızalarımıza kazındı. Ünlü ismin son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Aman ağzımızın tadı kaçmasın' repliği ile hafızalara kazındı! Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna incecik kaldı! 'Gençleşmişsin' yorumları yağdı

Türk dizi tarihinin en efsane yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü 2005-2010 yılları arasında ekrana gelmiş ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Günümüzde özet bölümleriyle hâlâ izlenen dizide Hayriye karakterine hayat veren Güven Hokna 'Aman ağzımızın tadı kaçmasın' repliği ile hafızalarımıza kazınmıştı.

Yaprak Dökümü'nün ardından Huzur Sokağı, Bana Sevmeyi Anlat, Bahtiyar Ölmez ve Hercai gibi birçok başarılı projede boy gösteren usta oyuncu bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

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Zaman zaman ödül törenlerinde ve davetlerde ortaya çıkan Güven Hokna şimdilerde verdiği kilolar ile gündemde. Fazla kilolarından kurtulan usta oyuncu adeta incecik kaldı.

HAYRİYE 2

YORUM YAĞDI

78 yaşındaki usta oyuncunun son halini görenler 'nasıl zayıflamış', 'incecik kalmış', 'gençleşmiş resmen' gibi yorumlar yaptılar.

SON hali 33

Güven Hokna özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanındı.

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Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

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Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran usta oyuncu, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı.

SON HALİ 44

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Yaprak Dökümü Güven Hokna
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