Aman Bruma ne yaptın! İlk maçtan gündem oldu...

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Daha önceki hazırlık maçlarındai Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, Partizan'ı da 1-0 yendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya, Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia ile çıktı.

BRUMA'YA BÜYÜK TEPKİ VAR

Fenerbahçe, Avusturya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz başında Enner Valencia ile 1-0 öne geçen Sarı Kanarya'da Bruma tepki çekti.

Baskılı bir oyun ortaya koymasına rağmen gol yollarında etkisiz kalan Fenerbahçe'de Bruma'nın performansı sosyal medyada tepkilerin odağında yer aldı. Fenerbahçeli taraftarların Bruma hakkındaki sözleri sosyal medyada trend topic oldu.



