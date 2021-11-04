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Aman bunları ihmal etmeyin! Bembeyaz dişler ve sağlıklı bir ağız florası için neler yapmalı?

04.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız sağlığı hayati önem taşıyor! Hiç kimse kokulu bir ağız ve sapsarı dişlere sahip olmak istemez. Sağlıksız bir ağız sadece ağrıları ve çürükleri çeken, diğer insanları ise uzaklaştıran bir durum. Ağız sağlığınıza vermeniz gereken önemi ve sağlıklı dişler için dikkat etmeniz gerekenleri biliyor musunuz?

Aman bunları ihmal etmeyin! Bembeyaz dişler ve sağlıklı bir ağız florası için neler yapmalı?

Düzgün dişler ve sağlıklı bir ağıza sahip olmak hiç de zor değil. Belli kurallara uymak ve onlara gereken özeni göstermek yeterli. En önemli şey ufak da olsa günlük diş bakımı alışkanlıklarını ihmal etmemek. Pırıl pırıl ve göz kamaştırıcı dişler kazanmak için neler yapmanız gerektiğine bir bakalım...

DÜZENLİ KİŞİSEL DİŞ BAKIMI

Dişlerinizle herkesten önce ilgilenmesi gereken ve onlara en iyi bakabilecek olan sizsiniz. Her gün ihmal etmeden yavaş ve uygun hareketlerle onları fırçalamalısınız. Bu işlemi iki kere yapmayı ve diş yapınıza en uygun diş fırçasını ve macununu bulup, onları kullanmayı da unutmamalısınız!

DİŞ DOKTORU ZİYARETİ

Dişlerinizle en az sizin kadar düzenli ilgilenmesi gereken kişi de diş hekiminiz. Tabii dişlerinizi hekime götürmek de sizin göreviniz. Düzenli diş hekimi ziyareti çürükleri önceden önlemek için önemli bir adım.

KOYU RENKLİ VE GAZLI İÇECEKLER

Kahve, çay, kola gibi içecekler sürekli tüketildiğinde dişleri sarartan ve karartan gizli düşmanlar. Özellikle dişlerinizi yeni temizlettiyseniz, hatırı sayılır bir süre bu içeceklerden uzak durmalısınız.

EV YAPIMI GARGARALAR

Evde zararlı kimyasallardan uzak bir şekilde hazırlanan gargaralar da size parlak dişler ve sağlıklı bir ağız florası sunar. Evinizde bakım yapabilmek için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

  • Beyazlatma etkisi ve koku için 15 damla nane yağı ya da 15 limon yağı

  • 2 çay kaşığı hakiki deniz tuzu

  • 2 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı kalsiyum karbonat

  • Tarifi tatlandırmak için isteğe bağlı 1 çay kaşığı bitkisel tatlandırıcı

Tüm malzemeleri bir kapaklı şişede birleştirdikten sonra gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımda bu ferah tarifin dişlerinizi nasıl parlattığınızı göreceksiniz! Sağlığınızın ferahlığını ağzınızda hissedin!

AĞIZ PROBİYOTİKLERİ

Ağız florasının dengesini korumak oldukça önemli. Kötü bir denge, çürüklerle hassasiyetlere neden olabilir ve çeşitli sıkıntılar yaratabilir. Diş doktorunuza danışın ve tavsiye ettiği ağız probiyotikleri ile ağız sağlığınızı dengede tutun.

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