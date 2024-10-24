Aman dikkat! Alerjik reaksiyonlara ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor... Bal üreticisi sahtelerine karşı uyardı

Gıda güvenliğinin öneminin her geçen gün arttığı dünyada Aydın'da hileli zeytinyağının ardından sahte bal da ele geçirilmesi hem dürüst üretici ve esnafı hem de tüketiciyi endişelendirmeye başladı.

Son günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdikleri operasyonlarla çok miktarda bal görünümlü ancak bal olmayan ürün ele geçirildi. Bu durum sofralarından bal eksik etmeyen vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, Aydın Arıcılar Birliği'nin bu konuda sessizliği hem arıcıları hem de vatandaşları şaşırttı.

"İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Aydın'ın Efeler ilçesindeki deneyimli arıcı Mehmet Yanar Devecioğlu tüketicileri sahte bal konusunda uyardı. 42 yaşındaki Devecioğlu, dededen toruna arıcılık yaptıklarını ve sahte balların hem sağlık hem de maddi açıdan ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı. Sahte balın genellikle glikoz şurubu, şeker, nişasta ve kimyasal katkı maddeleri kullanılarak üretildiğini belirten Mehmet Yanar Devecioğlu, "Bu tür ürünler, gerçek balın sağlık faydalarından yoksun olduğu gibi, bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara veya sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Sahte bal, insan sağlığını tehdit eden bir hile ve dolandırıcılıktır” dedi.

ETİKET KONTROLÜ ÖNEMLİ

Sahte bal ile gerçek bal arasındaki farkları anlamak için tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı ipuçlarını da sıralayan Devecioğlu öncelikli olarak etiket kontrolüne dikkat çekti. Bal alırken etiket bilgilerini dikkatlice okumak gerektiğini kaydeden Devecioğlu, "Balın kaynağı ve üretim yeri hakkında bilgi veren etiketler tercih edilmelidir. Gerçek bal, genellikle yoğun bir kıvama sahiptir ve şişeden döküldüğünde akışkanlığı yavaş olur. Sahte bal ise genellikle daha ince ve sıvı bir kıvama sahiptir. Gerçek bal, zengin bir tat profiline ve hoş bir aromaya sahiptir. Eğer balın tadı yapay ya da aşırı tatlıysa, bu sahte olabileceği anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

UFAK BİR TEST İLE GERÇEK AÇIĞA ÇIKAR

Tüketicilerin sahte ve gerçek balı ayırt edebilmek için kendilerinin yapabilecekleri ufak testler olduğunu belirten Devecioğlu, "Bir miktar balı su dolu bir bardağa koyduğunuzda, gerçek bal suyun dibine çökerken, sahte bal hemen dağılacaktır. Bu basit test, balın saflığını anlamada yardımcı olabilir. Ayrıca bir pamuk parçasını balın içine batırarak ateşe tutun. Eğer bal yanmıyorsa, bu sahte bal olabilir çünkü sahte ballar genellikle su ve kimyasallardan oluşur" diye konuştu.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLERDE BULUNDU

Aydınlı arıcı Devecioğlu tüketicilere bal alırken güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını önerirken, “Sertifikalı ve tanınmış arıcılardan almak, sahte ürün riski azaltır. Ayrıca, yerel pazarları tercih etmek, taze ve gerçek bal bulma şansını artırır" dedi.

(İHA)