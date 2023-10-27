Aman dikkat faydalarını yok etmeyin! En doğru ve verimli ıhlamur demleme yöntemi

Güzel kokusuyla bilinen ıhlamur, sağlığa birçok fayda sunuyor. Bu bitkinin faydalarını tam olarak elde etmek için nasıl demlemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Ihlamurun tadını, aromasını ve sağlık yararlarını korumak için en uygun demleme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte ıhlamuru en iyi şekilde nasıl demleme yöntemi...

IHLAMUR DEMLEME YÖNTEMİ

Ihlamur çayı demleme için bir demliğin içine atacağınız ıhlamurun üzerine su ekledikten sonra 5-10 dakika bekletmeniz yeterli olur. Bu işlemi, demlik yerine french press kullanarak da yapabilirsiniz. Bitkinin aromasını daha çok hissetmek isterseniz kaynar suyun içine ekleyeceğiniz bir tutam ıhlamuru, birkaç dakika kaynattıktan sonra demleme işlemini yapabilir ve süzerek içeceğinizi bardağa aktarabilirsiniz. Ihlamurun faydalarından maksimum seviyede yararlanmak için sıcak şekilde tüketilmesi tavsiye edilir.

IHLAMURUN FAYDALARI

Ihlamurun en büyük faydalarından ilki, kaygıların giderilmesine yardımcı olmasıdır. Tilia ağacının tomurcuklarından elde edilen bitkinin sakinleştirici özellikleriyle bilinir. Sakinleştirici özelliğinin getirdiği yararların yanı sıra bu bitki çayını tüketmek aşağıdaki faydaları da sağlar:

Uyku sorunlarının düzelmesine yardımcı olur: Uyumadan yaklaşık bir saat önce tüketilen ıhlamur çayı, gevşemeyi teşvik eder. Bu da daha kaliteli bir uyku döngüsü yaşamanıza katkıda bulunur.

Strese karşı rahatlamaya destek verir: Ihlamurun gevşemeyi teşvik eden özelliği sadece uyku döngüsünün kaliteli hale gelmesine destek vermez aynı zamanda stresli günlerde rahatlamanıza da katkı sağlar. Direkt olarak uyku veren özelliği olmadığı için günün her saatinde tüketilebilir.

Soğuk algınlığı semptomlarının hafifletilmesine katkıda bulunur: Yatıştırıcı etkisinin yanında ıhlamur faydaları arasında en popüler olan soğuk algınlığını daha rahat geçirmenize katkı sağlamasıdır. İltihap önleyici ve ağrı kesici etkisiyle bu bitki hem boğaz ağrısının hem de burun akıntısının hafiflemesine destek verir. Ayrıca balgam söktürücü etkisiyle boğazda ve göğüsteki tıkanıklık hissinin hafiflemesine yardımcı olabilir.

Sindirim sisteminin güçlenmesine destek sağlar: Ihlamuru çay olarak tükettiğinizde antispazmodik özelliği ile sindirim sistemine destek sağladığını görebilirsiniz. İçeriğinde yer alan flavonoidler ve glikozitler mide asidinin de düzenlenmesine yardımcı olur.

Ağrıların hafiflemesine destekte bulunur: Ihlamurda bulunan quercetin ve tiliroside gibi flavonoidler, eklem ve kas ağrılarının azalmasına destek verebilir.

Kan basıncının dengelenmesine katkı sağlar:Ihlamurda bulunan flavonoidler, kan basıncının düşürülmesine de katkı sağlayabilir.







