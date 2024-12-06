Aman dikkat! Kış aylarıyla beraber kapımızı çalan 5 hastalık ve korunma yöntemleri

Dr. Meriç Zeydan, kışın soğuk havanın yanı sıra kalabalık ve kapalı alanlarda fazla vakit geçirmek gibi faktörlerin pek çok hastalığın yayılmasına zemin hazırladığını söyleyerek, “Düşen sıcaklıklar, bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olurken; viral enfeksiyonlar, solunum yolu hastalıkları ve mevsimsel rahatsızlıklar da daha sık görülüyor” dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeydan, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıkların yanı sıra zatürre, bronşit ve sinüzit gibi daha ciddi sorunların da kış aylarında önemli artış gösterdiğini ifade etti. Zeydan, bu hastalıklardan korunmak için önceden alınacak bazı basit önlemlerin sağlıklı bir sezon geçirmeye yardımcı olabileceğini söyleyerek bu önerileri şöyle sıraladı:

1. GRİP (İNFLUENZA)

İnfluenza virüslerinin neden olduğu, üst solunum yollarını etkileyen ve bulaşıcı bir hastalık olan grip en sık, ani başlayan yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, kuru öksürük ve boğaz ağrısı ile kendini gösterir. Enfekte bir kişinin öksürük veya hapşırık sırasında yaydığı damlacıklarla bulaşır. Ayrıca virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlere temas edilmesiyle de enfekte olunabilir. Grip tedavisinde bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve gerekirse doktor önerisiyle ateş düşürücü ilaçlar kullanmak gerekebilir. Ağır vakalarda antiviral ilaçlar da gündeme gelebilir.

Korunma Yöntemleri: Yıllık grip aşısı yaptırın. Ellerinizi sık-sık sabunla yıkayın. Kalabalık ve kapalı ortamlarda mümkünse maske kullanın. Sağlıklı ve dengeli beslenerek bağışıklık sisteminizi güçlendirin.

2. SOĞUK ALGINLIĞI

Soğuk algınlığı, genellikle rinovirüslerin neden olduğu, burun ve boğazı etkileyen hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Yaygın, bulaşıcı ve yıl boyunca görülebilmesine rağmen, daha çok sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkar. Burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırık, hafif ateş, öksürük ve halsizlik yapar. Belirtileri genellikle hafiftir ve 2-7 gün arasında sürer. Enfekte bir kişinin öksürük veya hapşırık yoluyla yaydığı damlacıklarla ya da virüs bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun veya gözlere temas edilmesiyle bulaşır. Hastalık genellikle kendi kendine iyileşir ve özel bir tedavisi yoktur. Belirtilerini hafifletmek için bol sıvı tüketmek, dinlenmek, burun açıcı sprey veya pastiller önerilir.

Korunma Yöntemleri: Ellerinizi temiz tutun ve yüzünüze dokunmaktan kaçının. Soğuk havalarda uygun kıyafetler giyin. Vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketin.

3. BRONŞİT

Bronşit, akciğerlerdeki bronş tüplerinin iltihaplanması ile gelişen bir solunum yolu hastalığıdır. Akut ve kronik olmak üzere iki türü vardır. Akut bronşit genellikle soğuk algınlığı veya grip sonrası ortaya çıkar ve geçicidir. Kronik bronşit ise sigara içenlerde daha sık görülür. Öksürük, balgam, nefes darlığı, halsizlik ve hafif ateşe yol açar. Akut bronşit genellikle virüslerden kaynaklanır ve soğuk algınlığı gibi hava yoluyla bulaşır. Belirtiler uzun sürerse veya şiddetliyse, özellikle kronik bronşit durumunda tıbbi destek alınması gerekebilir.

Korunma Yöntemleri: Sigara ve kirli havaya maruz kalmaktan kaçının. Solunum yollarınızı sıcak tutun ve soğuk havayı doğrudan solumayın. Grip veya soğuk algınlığı tedavisini ihmal etmeyin; ilerleyerek bronşite dönüşebilir.

4. ZATÜRRE (PNÖMONİ)

Zatürre, akciğerlerdeki hava keseciklerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sorundur. Bakteriler, virüsler veya mantarlar zatürreye neden olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için tehlikelidir. Hastalık kendini, yüksek ateş, üşüme, şiddetli öksürük (bazen balgamlı), nefes darlığı ve hızlı nefes alma, göğüs ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık ile belli eder. Zatürre, enfekte damlacıkların solunması veya bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlarda vücuttaki diğer enfeksiyonların akciğerlere yayılması ile gelişir.

Korunma Yöntemleri: Pnömoni aşısı yaptırın (Özellikle risk grubundaki bireyler için). Grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını zaman kaybetmeden tedavi ettirin. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle bağışıklığınızı destekleyin.

5. SİNÜZİT

Sinüzit, yüz kemiklerinin içinde yer alan boşlukların iltihaplanması ile oluşur. Genellikle viral-bakteriyel enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Akut sinüzit kısa süreli olup birkaç hafta içinde iyileşir. Kronik sinüzit ise üç aydan uzun sürer ve tekrarlar. Hafif vakaların tedavisinde burun spreyleri, ağrı kesiciler ve bol sıvı tüketimi yeterli olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi gerekebilir. Kronik sinüzitte cerrahi müdahale de (sinüs ameliyatı) bir seçenektir.

Korunma Yöntemleri: Soğuk havalarda başınızı ve yüzünüzü koruyun. Burun temizliğine özen gösterin ve düzenli olarak nemlendirici sprey kullanın. Kronik alerjiniz varsa tedavi olun.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır