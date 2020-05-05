Aman Dikkat! Okeyde Sık Yapılan Hileler

Fakat kimi zaman okey oynarken can sıkıcı anlar yaşanabilir. Oyunculardan bir ya da birkaçının oyunun kurallarına aykırı hareketler sergilemesi ve diğer oyuncuları kandırmaya çalışması sonucunda oyunun tadı kaçabilir. Bu tarz durumlardan kaçınmak ve oyunun felsefesinden uzaklaşmamak için okey oynarken haksız yere el kazanmaya çalışan kişilerin yaptığı hileleri yakalamak oldukça önemlidir. Okey oynarken sıklıkla yapılan hilelerle ilgili detaylı bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. OKEYDE EN ÇOK YAPILAN HİLELER NELERDİR? Bir masada okey oynarken karşılaşabileceğiniz birçok hile var. Eli istediği gibi gelmeyen veya şansının açık olmadığını düşünen kişiler, diğer oyuncular farkına varmadan taşlarla oynayabilir ve kişileri aldatabilir. Bu yazıda okey masasında karşı karşıya kalınan tüm hileleri detaylarıyla inceleyeceğiz. Böylece siz de okey oynarken bu hareketlere karşı dikkatli olabilir, adil ve keyifli bir oyunun tadını çıkarabilirsiniz. TAŞ ÇALMA Okey oynarken yapılan hilelerin başında taş çalma gelir. Bildiğiniz gibi okeyde her oyuncuya bir önceki oyuncu tarafından bir taş atılır. Sırası gelen kişi kendisine atılan taşı isterse alır, istemezse ortadaki balyadan bir taş çeker. Fakat bir oyuncu yerdeki taşlardan herhangi birini diğer oyunculara fark ettirmeden alırsa bu, taş çalma olarak tanımlanır. Eğer bir oyuncu sürekli olarak atılan taşları karıştırıyor, elini taşların üzerinde gezdiriyor, ortadaki taşları düzelterek onlarla oynuyorsa taş çaldığından şüphelenebilirsiniz.

CEPTE TAŞ TAŞIMA Hile yapmayı alışkanlık haline getirmiş bazı kişiler okey oynamaya gelirken ceplerine yedek taş koyabilirler. Bu kişiler oyun sırasında ihtiyacı olan taş kendisine gelmediği zaman, diğer oyunculara belli etmeden ceplerindeki taşları ıstakaya yerleştirirler. Cebini, çantasını, cüzdanını veya yanındaki poşetini sürekli olarak karıştıran bir rakibiniz varsa ona karşı dikkatli olmalısınız. YERDEN FAZLA TAŞ ÇEKMEK Taş çekme sırası gelen oyuncu yerden bir yerine iki taş çekerek hile yapabilir. Çoğunlukla çekilecek taşlar sayıca fazlayken yapılan bu hile, sık sık kullanılır. İki taşı aynı anda çekerek ıstakasına üst üste koyan oyuncu ilerleyen turlarda elindeki fazla taşı da diğerlerine fark ettirmeden yere atar. Böylece kimse anlamadan hile yapmış olur. ÇİFT OKEYİ KURMAK Bu hile, özellikle eşli oyunlarda sık sık yapılır. Burada amaç önceden belirlenen okeyi elde tutmak ve oyuna iki okeyle başlamaktır. Çift okey kurma hilesi şu şekilde ilerler: Oyun bitip taşlar döküldüğünde masadakilerden biri taşları karıştırırken aynı iki taşı ve onların bir düşüğü olan göstergeyi elinde saklar (Örn: 2 adet sarı 6'lı ve 1 adet sarı 5'li).

Elinde fazlalıkları tutan kişi taşlar toplanırken okey olacak taşları (2 adet sarı 6'lıyı) kendisine alacağı 5'linin içine katar. Tüm taşlar toplandığında ise elinde kalan göstergeyi (sarı 5), okeyi belirleyecek sıranın en üstüne koyar. Bu aşamada ortağı zarda 6 atarsa, önceden belirlediği taşı direkt açar. Eğer atamazsa diğerlerine fark ettirmeden taşları değiştirir ve yine aynı göstergeyi açar.

İş taşları dağıtma aşamasına geldiğinde de içerisinde okeylerin olduğu beşliyi ya kendisine alır ya da takım arkadaşına verir. ORTAĞA TAŞ GÖNDERMEK Bu hile, kapak yapmak olarak da bilinir. Bu hilenin amacı ortağın ihtiyacı olan taşı ona göndermektir. Söz konusu taş okey veya elin bitmesini sağlayacak herhangi bir taş olabilir. Çekme sırası eşine gelen oyuncu, tam o esnada yere taş çıkarak ortağının ihtiyacı olan taşı en üste yerleştirebilir. Masadaki diğer oyunculara belli etmeyecek bir şekilde taşı ortağına uzatabilir veya taşı kasıtlı olarak yere düşürerek gönderebilir. RAKİBİ MANİPÜLE ETMEK Bildiğiniz gibi okeyde el açarken toplamda 14 taşa sahip olmak gerekiyor. Eksik veya fazla taş olması durumunda ise bitmek mümkün olmuyor. Bazı oyuncular, rakibinin ıstakasından bir taş çalarak onu yanlış oynadığına ikna edebilirler. Taş çekmeden attığını veya üst üste iki kere taş attığını iddia ederek eksik taşı olan kişinin oyundan düşmesine sebep olabilirler.

SKORDA HİLE YAPMAK El sonrasında puan düşülürken de hile yapılabilir. Puan tablosunu yazan kişi rakamları kendi lehine değiştirerek oyuna fesat karıştırabilir. BİTMEYEN ELİ AÇMAK Bazen bir oyuncu eli bitmediği halde bittiğini söyleyerek açabilir. Genelde oyun çok fazla ilerlemeden yapılan bu hile sırasında rakiplerin dikkati dağıtılır ve ıstakanın kontrol edilmesi önlenir. Böylece tamamlanmamış el, bitmiş gibi gösterilir. OKEY YERİNE BAŞKA TAŞ KOYMAK Okey taşı genelde ıstakaya ters konur. Okeyin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan bu yöntem, hile olarak da kullanılabilir. Bir oyuncu rakiplerinde okey olmadığından eminse elindeki taşlardan birini okey gibi ters çevirerek kullanır. Oyun bittiğinde okeyin hala yerde olduğunu düşünen rakipler ters duran taşı kontrol etmezse hile yapan kişi eli almış olur. 101'DE FAZLA SAYI SÖYLEMEK Bildiğiniz gibi 101 de bir okey çeşidi. Yukarıda bahsedilen tüm hileler 101 oynarken de yapılabilir. Bunun yanında bazı kişiler, bu oyun esnasında toplam sayı ile ilgili yanlış bilgi vererek rakiplerini aldatabilir. Toplamı 101 olmayan bir eli açabilir veya ellerindeki sayıyı olduğundan daha fazla göstererek rakiplerinin el açmasını zorlaştırabilir.