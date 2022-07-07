Aman dikkat, tadınız kaçmasın! Kurban Bayramı’nda nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz?

Kurban kesildikten sonra ette rigor martis (ölüm katılığı) meydana gelmektedir ve bunun sonucunda ette sertlik oluşmaktadır. Bu yüzden et mutlaka 24 saat dinlenmeli ve daha sonra tüketilmelidir. Kesildikten sonra hemen tüketilen et, sizlerde mide şişkinliği veya hazımsızlığa neden olacaktır.

Kırmızı etin içerisinde görünür ve görünmez yağlar vardır. Eti görünür yağlarından ayırdıktan sonra pişirirken ekstra yağ ilave edilmemelidir. İçerisindeki görünmez yağ, pişirmede yeterli olacaktır.

Etleri pişirirken sağlıklı pişirme yöntemlerinden, haşlama, ızgara veya fırınlama tercih edilmelidir.

Etler kesilirken mutlaka ayrı bir kesme tahtası kullanılmalıdır.

Etin içerisindeki demirin emilimini arttırmak için mutlaka yanında C vitamininden zengin besinler tercih edilmelidir. Mesela etin yanında yapacağınız bol limonlu salata, demirin emilimini arttırmaya destekleyici içeriktedir.

Ana yemeklerden 20 dakika önce 1-2 bardak su tüketmek yemek sırasında daha az yemenize katkı sağlayacaktır.

Tatlı tükettikten sonra ardından süt veya yoğurt tüketmeye özen gösterin. Böylece şekerin emilimi azalacaktır.

Asitli ve şekerli içecekler yerine yemeklerle birlikte maden suyu veya ayran tüketin.

Hazımsızlık sorunu yaşarsanız nane çayını tercih edebilirsiniz.

Et tüketimini öğle saatlerinde yapmaya özen gösterelim. Akşam ise sebze veya kurubaklagil gibi posa içeriği yüksek yemekleri tercih edelim.

Bayram süresince bolca su tüketmeyi ihmal etmeyin.



