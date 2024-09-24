Aman ha o sapağı kaçırma! Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan bir sapağı kaçıran sürücüler, hem fazladan yol yapıyor hem de ek ücret ödüyor

Sürücüler ve taksiler Kuzey Marmara Otoyolu tuzaklarından korktuğu için tercih etmiyor. Uskumruköy gişelerine kadar 18,5 kilometre gidiş, 18,5 kilometre tekrardan dönüş yapmak zorunda kalan sürücüler hem 37 kilometre fazladan yol hem de 100 TL'yi bulan ek ücretle karşı karşıya kalıyor.

Sürücüler ve taksiciler o yolu tercih etmiyor. Yol maliyetlerinin artması ve yaşanan mağduriyetler nedeniyle İçtaş'a (İCA) bağlı Kuzey Marmara Otoyolu, kullanımı azaldı. Eğer aracınızla bu yolu kullandıysanız hele bir de HGS hesabınızda yeterli bakiye bulunmuyorsa eyvah... Otoyol bu ücreti icra yoluyla kat kat fazlasıyla tahsil ediyor. Beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyen sürücüler ise alternatif ve en çok tercih edilen güzergah olan ücretsiz Hasdal-Kemerburgaz yolunu tercih ediyor.

OTOYOLA ŞİKAYET YAĞIYOR

Birçok sıkıntıya rağmen Kuzey Marmara Otoyolu tüm navigasyon uygulamaları tarafından en kısa rota olarak öneriliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise sürücüler tarafından tercih edilmediği için trafiksiz güzergah olarak öne çıkması. Güzergah ile ilgili sosyal medyada ve internette binlerce mağdurun şikayeti olmasına rağmen hiçbir çözüm bulunamıyor. İşte o şikayetlerden bazılar;

DÖNÜŞÜ KAÇIRAN VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Sapağı kaçırdığını belirten Mehmet Kılıç, "Sapağı bizde kaçırdık. Şu anda 1 saatlik yolu gidip döneceğiz. Herhangi bir tabela veya çıkış uyarısı görmedim. Şu anda gideceğim yolu 59 dakika gösteriyor. Yolu kaçırmadan önce 16 dakika gösteriyordu. Önlem alınması lazım, zaman ve para kıymetli" dedi.

(İHA)