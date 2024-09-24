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  4. Aman ha o sapağı kaçırma! Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan bir sapağı kaçıran sürücüler, hem fazladan yol yapıyor hem de ek ücret ödüyor

Aman ha o sapağı kaçırma! Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan bir sapağı kaçıran sürücüler, hem fazladan yol yapıyor hem de ek ücret ödüyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.09.2024 12:04
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Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan sürücüler, bir sapağı kaçırmanın bedelini ağır ödüyor. Eğer o sapağa giremezsen 18,5 kilometre gidiş, 18,5 kilometre dönüş olmak üzere 37 kilometre fazladan yolu, hem de 100 TL ücreti gözden çıkartman gerekiyor. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı istikametine gitmek isteyen sürücüler yanlış bir dönüş yapmaları halinde Kilyos'a kadar gitmek zorunda kalıyor. Kilyos'a kadar herhangi bir dönüş yok!

Sürücüler ve taksiler Kuzey Marmara Otoyolu tuzaklarından korktuğu için tercih etmiyor. Uskumruköy gişelerine kadar 18,5 kilometre gidiş, 18,5 kilometre tekrardan dönüş yapmak zorunda kalan sürücüler hem 37 kilometre fazladan yol hem de 100 TL'yi bulan ek ücretle karşı karşıya kalıyor.

Sürücüler ve taksiciler o yolu tercih etmiyor. Yol maliyetlerinin artması ve yaşanan mağduriyetler nedeniyle İçtaş'a (İCA) bağlı Kuzey Marmara Otoyolu, kullanımı azaldı. Eğer aracınızla bu yolu kullandıysanız hele bir de HGS hesabınızda yeterli bakiye bulunmuyorsa eyvah... Otoyol bu ücreti icra yoluyla kat kat fazlasıyla tahsil ediyor. Beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyen sürücüler ise alternatif ve en çok tercih edilen güzergah olan ücretsiz Hasdal-Kemerburgaz yolunu tercih ediyor.

OTOYOLA ŞİKAYET YAĞIYOR

Birçok sıkıntıya rağmen Kuzey Marmara Otoyolu tüm navigasyon uygulamaları tarafından en kısa rota olarak öneriliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise sürücüler tarafından tercih edilmediği için trafiksiz güzergah olarak öne çıkması. Güzergah ile ilgili sosyal medyada ve internette binlerce mağdurun şikayeti olmasına rağmen hiçbir çözüm bulunamıyor. İşte o şikayetlerden bazılar;

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DÖNÜŞÜ KAÇIRAN VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Sapağı kaçırdığını belirten Mehmet Kılıç, "Sapağı bizde kaçırdık. Şu anda 1 saatlik yolu gidip döneceğiz. Herhangi bir tabela veya çıkış uyarısı görmedim. Şu anda gideceğim yolu 59 dakika gösteriyor. Yolu kaçırmadan önce 16 dakika gösteriyordu. Önlem alınması lazım, zaman ve para kıymetli" dedi.

(İHA)

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İstanbul Havalimanı Kuzey Marmara Otoyolu Atatürk Havalimanı
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