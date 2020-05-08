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Aman PlayStation görmesin: Xbox Series X'in açılış animasyonu sonunda görücüye çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 09:57 | Son Güncelleme

Microsoft, Xbox Series X için dün akşam düzenlediği etkinlikte Xbox Series X'e gelecek oyunların gameplay'lerini paylaştı. Fakat etkinliğin hemen ardından bizleri şaşırtıcı bir sürpriz karşıladı.

Aman PlayStation görmesin: Xbox Series X'in açılış animasyonu sonunda görücüye çıktı!

Microsoft, dün akşam TSİ 18:00'da Xbox Series X için ilk büyük etkinliğini düzenledi. Koronavirüs nedeniyle online bir şekilde yapılan bu etkinlikte, Xbox Series X'e gelecek oyunların tanıtımını ve oynanış videoları paylaşıldı. Fakat Microsoft'un yetkili ismi Larry Hryb'ın paylaştığı bir detay herkesin gözünden kaçtı. O detayda Xbox Series X'in PlayStation'a taş çıkartacak açılış animasyonu yer alıyordu.

LARRY HRYB XBOX SERİES X'İN AÇILIŞ ANİMASYONUNU İLK KEZ GÖSTERDİ

Larry Hryb, resmi Twitter hesabı üzerinden Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu hakkında birkaç tweet attı. Hryb daha sonra, Xbox Series X'in güç tuşuna basıldıktan sonra ekranda belirecek açılış animasyonunu ilk kez paylaştı. Açılış animasyonunu paylaştığı için oldukça mutlu olan Larry Hryb, yaptığı paylaşım ile birçok kişiyi heyecanlandırmayı başardı.

Xbox Series X'in açılış animasyonuna baktığımızda bizi oldukça şık bir açılış karşılıyor. Fakat bu, PlayStation'ın klasikleşmiş açılış animasyonuna göre daha karanlık bir açılış.

İŞTE MİCROSOFT'UN XBOX SERİES X İÇİN DUYURDUĞU OYUNLAR

Xbox Series X'in dün akşam yapılan etkinliğinde tanıtılan ve gameplay videosu paylaşılan oyunlar ise şu şekilde;

  • Assassin's Creed Valhalla
  • Dirt 5
  • Yakuza Like a Dragon
  • Second Extinction
  • Scarlet Nexus
  • The Medium
  • The Ascent
  • Vapire The Masquerade Bloodlines 2
  • Call of the Sea
  • Madden NFL 21
  • Chorus, Scorn
  • Bright Memory Infinite
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