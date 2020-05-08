Aman PlayStation görmesin: Xbox Series X'in açılış animasyonu sonunda görücüye çıktı!

Microsoft, dün akşam TSİ 18:00'da Xbox Series X için ilk büyük etkinliğini düzenledi. Koronavirüs nedeniyle online bir şekilde yapılan bu etkinlikte, Xbox Series X'e gelecek oyunların tanıtımını ve oynanış videoları paylaşıldı. Fakat Microsoft'un yetkili ismi Larry Hryb'ın paylaştığı bir detay herkesin gözünden kaçtı. O detayda Xbox Series X'in PlayStation'a taş çıkartacak açılış animasyonu yer alıyordu.

LARRY HRYB XBOX SERİES X'İN AÇILIŞ ANİMASYONUNU İLK KEZ GÖSTERDİ

Larry Hryb, resmi Twitter hesabı üzerinden Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu hakkında birkaç tweet attı. Hryb daha sonra, Xbox Series X'in güç tuşuna basıldıktan sonra ekranda belirecek açılış animasyonunu ilk kez paylaştı. Açılış animasyonunu paylaştığı için oldukça mutlu olan Larry Hryb, yaptığı paylaşım ile birçok kişiyi heyecanlandırmayı başardı.

I am happy to confirm that this is the boot up animation & sound for Xbox Series X. We debut it on #InsideXbox earlier today - but I wanted to call it out in case you missed it. pic.twitter.com/A26WB3zGwz — Larry Hryb (@majornelson) May 7, 2020

Xbox Series X'in açılış animasyonuna baktığımızda bizi oldukça şık bir açılış karşılıyor. Fakat bu, PlayStation'ın klasikleşmiş açılış animasyonuna göre daha karanlık bir açılış.

İŞTE MİCROSOFT'UN XBOX SERİES X İÇİN DUYURDUĞU OYUNLAR

Xbox Series X'in dün akşam yapılan etkinliğinde tanıtılan ve gameplay videosu paylaşılan oyunlar ise şu şekilde;