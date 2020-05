Aman PlayStation görmesin: Xbox Series X'in açılış animasyonu sonunda görücüye çıktı!

Microsoft, dün akşam TSİ 18:00'da Xbox Series X için ilk büyük etkinliğini düzenledi. Koronavirüs nedeniyle online bir şekilde yapılan bu etkinlikte, Xbox Series X'e gelecek oyunların tanıtımını ve oynanış videoları paylaşıldı. Fakat Microsoft'un yetkili ismi Larry Hryb'ın paylaştığı bir detay herkesin gözünden kaçtı. O detayda Xbox Series X'in PlayStation'a taş çıkartacak açılış animasyonu yer alıyordu.

Larry Hryb, resmi Twitter hesabı üzerinden Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu hakkında birkaç tweet attı. Hryb daha sonra, Xbox Series X'in güç tuşuna basıldıktan sonra ekranda belirecek açılış animasyonunu ilk kez paylaştı. Açılış animasyonunu paylaştığı için oldukça mutlu olan Larry Hryb, yaptığı paylaşım ile birçok kişiyi heyecanlandırmayı başardı.

I am happy to confirm that this is the boot up animation & sound for Xbox Series X. We debut it on #InsideXbox earlier today - but I wanted to call it out in case you missed it. pic.twitter.com/A26WB3zGwz