İSTANBUL (AA) - "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncularının yer aldığı "Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı.

Filmin oyuncularından Mustafa Üstündağ, Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin çekimlerinde çok eğlendiklerini söyledi.

Ceren Benderlioğlu da galaya gelen herkese teşekkür ederek, "Güzel bir film yaptık. Eğleneceğinizi düşünüyoruz. Biz de heyecanlıyız. Henüz izlemedik." dedi.

Emir Benderlioğlu da film ekibinin içinde yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Savaş Özdemir ise filmde bolca doğaçlama repliğin yer aldığına işaret ederek, "Birlikte çok eğlendik ve dizinin üzerine acaba daha fazla ne koyabiliriz diyerek, bunun çabasına girdik. Bence eğlenceli ve kahkahalı bir film olacak." ifadelerini kullandı.

Galaya konuk olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın ünlü oyuncusu Oktay Kaynarca da filmin keyifli bir proje olduğunun altını çizerek, "Başından sonuna kadar eğlenerek izleyeceğiniz bir film olduğunu biliyorum." diye konuştu.