'Aman' şarkısı ile hafızalara kazınan Eylem'in son hali şaşırttı! Üstsüz pozuna beğeni yağdı

Şarkılarıyla 2000'lerin başında büyük çıkış yakalayan Eylem, Aman ve Mız Mız parçaları ile hafızalara kazınmıştı. 2006 yılında Aman şarkısını çıkaran ünlü isim İngiltere’de yaşamını sürdürüyor.

1984 doğumlu olan Eylem Kızıl İngiltere'de doğdu. 2003 yılında İngiltere adına Eurovision elemelerine katıldı.

Kıbrıs Türkü olan ünlü isim Türkiye’de Aman şarkısı ile çıkış yakaladı. Eylem’in Mız Mız, Hayat Devam Ediyor ve Masum isimli şarkıları da bulunuyor.

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Eylem, İngiltere’de yaşamına devam ediyor.

Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ı evinde misafir edip Türk kahvesi ikram etmişti.

Ünlü şarkıcının takipçileri fotoğraflarına “Her halin bir başka güzel”, “Güzel kadınsın”, “Nasıl özledim şarkılarını”, “Baştan aşağı şaheser”, “Üstsüz güneşleniyor” yorumlarında bulundular.



