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Amanda Cazalet'ten Madonna'ya taciz suçlaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Madonna'nın eski İngiliz manken Amanda Cazalet'i taciz ettiği iddia edildi.

Amanda Cazalet'ten Madonna'ya taciz suçlaması

53 yaşındaki eski İngiliz manken Amanda Cazalet, popun kraliçesi olarak kabul edilen Madonna'nın geçmişte yıllarca kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

YILLARCA TACİZ ETTİ VE AŞK MEKTUBU YAZDI

1990'da Madonna'nın "Justify My Love" şarkısının klibinde rol alan Cazalet, ünlü şarkıcının o yıllardan sonra kendisine yazdığını iddia ettiği aşk mektuplarını da iddiasına kanıt olarak gösterdi. Cazalet, Madonna'nın yazdığını söylediği bir aşk mektubunu geçen ay 50 bin dolar karşılığında açık artırmada satmıştı.

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Popun kraliçesi, 1996'da hayatını kaybeden rap şarkıcısı Tupac Shakur'un kendisine yazdığı aşk mektubunun satışa çıkmasını engellemek için mücadele etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Madonna amandc cazalet

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