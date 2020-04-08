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Amanda Cerny'den bikilini karantina selfiesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 09:58 | Son Güncelleme

ABD'li sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, Instagram hesabından bir selfie yayınladı.

Bir dönem Twitter'da 'Yozgatlı Dayı' lakabıyla da bilinen Cafer Lalek ile girdiği diyalogla Türkiye'de adını duyuran Amanda Cerny Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

'YENGE LAKABIYLA TANINIYOR'

Yıllardır Türkiye'de 'yenge' lakabıyla haberleri yapılan Cerny, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bir süredir eve kapanan ünlülerden. Hemen her paylaşımıyla sosyal medyada olay olan Cerny, çekici pozlarıyla birlikte çektiği eğlenceli videolar ile de adından sıkça söz ettiriyor.

KARANTİNA POZU OLAY OLDU!

Son olarak da karantinadan bikinili bir poz paylaşan 'yenge' Instagram'da yine olay oldu. Yaklaşık 27 milyon takipçiye sahip olan ismin bu pozu da 1,3 milyon Instagram kullanıcısı tarafından beğenildi.

İşte Amanda Cerny'nin çok konuşulan paylaşımları...

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Anahtar Kelimeler:
Amanda Cerny, bikini,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eh işte idare eder. Kapansa çok güzel olur.
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