MAGAZİN

Amanda Cerny: 'Hayatta kadınların ihtiyaç duyduğu üç şey vardır'

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 13:10 | Son Güncelleme 6 saat önce

Seksi fiziğini ortaya koyan 26 yaşındaki Amanda Cerny, hayatta kadınların ihtiyaç duyduğu üç şeyi açıkladı.

Amerikalı oyuncu ve Snapchat yıldızı Amanda Cerny'den kadınlarla ilgili ilginç paylaşım.

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

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Amerikalı oyuncu ve Snapchat yıldızı Amanda Cerny sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Kadınlar hayattan ne ister?' sorusuna cevap verdi

Amerikalı oyuncu ve Snapchat yıldızı Amanda Cerny sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Kadınlar hayattan ne ister?' sorusuna cevap verdi
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Instagram'da 19 milyondan fazla takipçisi olan Amanda Cerny bu defa ilginç bir soruya yanıt verdi.

Instagram'da 19 milyondan fazla takipçisi olan Amanda Cerny bu defa ilginç bir soruya yanıt verdi.
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Türkiye'de tanındıktan sonra ülkemizden de çok sayıda takipçi kazanan Cerny, yaptığı son paylaşımda bu defa hemcinslerinin hayatta neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili bir bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye'de tanındıktan sonra ülkemizden de çok sayıda takipçi kazanan Cerny, yaptığı son paylaşımda bu defa hemcinslerinin hayatta neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili bir bilgi paylaşımında bulundu.
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Seksi fiziğini ortaya koyan 26 yaşındaki Amanda Cerny, hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 'Hayatta kadınların ihtiyaç duyduğu üç şey vardır: Yemek, Su ve Övgü' notunu düştü.

Seksi fiziğini ortaya koyan 26 yaşındaki Amanda Cerny, hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 'Hayatta kadınların ihtiyaç duyduğu üç şey vardır: Yemek, Su ve Övgü' notunu düştü.
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Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
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Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
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Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
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Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
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Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
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Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
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Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
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Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi

Amanda Cerny 'Kadınlar Hayattan Ne İster?' sorusuna yanıt verdi
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Amanda Cerny instagram

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