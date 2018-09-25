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Amanda Cerny Kapadokya’da

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 19:42 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Amerikalı Amanda Cerny, Nevşehir Ürgüp'e bağlı Sofular köyünde ilkokul öğrencileri ile buluştu

Amanda Cerny Kapadokya’da

Amanda Cerny, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyüne gelerek burada Sofular İlkokulu'nda okulun duvarlarını boyadı ve minik öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

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Cerny, daha sonra köyde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
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Cerny, burada yaptığı açıklamada, “Kapadokya’da küçük bir köyde bu okulu yenilme için birlikte olduğum gönüllülere teşekkür ederim.
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Türkiye eğitim almak için iyi bir yer. Buradaki insanlar çok sevgi dolular. Dünyanın diğer ucundan tamamen farklı bir kültüre ve kendimi kendi evimde gibi hissetmek çok güzel. Farklı diller konuşuyor olsak da birbirimizden çok farklı değiliz. Gülümsüyoruz, güleriz, ağlarız, seviyoruz. Hepimiz insanız” sözlerini paylaştı.

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Cerny'nin paylaşımları 750 bini aşkın beğeni ve on binlerce yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amanda Cerny Kapadokya

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