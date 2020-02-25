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Amanda Cerny sevgilisini masaj aleti yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen haline gelen hatta ülkemizde de 'Amanda Yenge' olarak ün yapan Amanda Cerny, hesabından paylaştığı son videoyla sosyal medyada gündem oldu.

Sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda çektiği esprili videolarla da dünya çapında bir şöhrete kavuşan Amanda Cerny, Türkiye’de de tanınan ve paylaşımları yakından takip edilen bir isim… Bir marka işbirliği ile ülkemizi de ziyaret eden ve burada sevenleriyle bir araya gelen Cerny, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hayal gücünün sınırlarını zorladı.

SEVGİLİSİNİ MASAJ ALETİ YAPTI

Eski bir koşucu olan sevgilisi Johann Bartl ile çektiği videoda Cerny; sevgilisinden kendisine masaj yapmasını isterken görülüyor. Sevgilisinin uyuduğunu fark etmesiyle kısa süreli bir üzüntü yaşayan Amanda bulduğu çözümle hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amanda Yenge, Amanda Cerny,

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