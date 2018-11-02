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Amanos Dağı'nda bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, jandarma ekipleri Amanos Dağı eteklerinde toprağa 2 varil içine gömülü 24 adet kablolu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, telsiz ve bomba yapımında kullanılan malzele ele geçirdi.

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, jandarma ekipleri Amanos Dağı eteklerinde toprağa 2 varil içine gömülü 24 adet kablolu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, telsiz ve bomba yapımında kullanılan malzele ele geçirdi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağı eteklerindeki arazi taramasında, törer örgütü mensupları tarafından topraga gömülü 2 varil saptadı. Yapılan detaylı aramada, variller içind 24 adet kablolu EYP düzeneği, telsizler ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, parmak izi tespiti için, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

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Amanos Dağı'nda bomba yapımında kullanılan malzemeler bulunduAmanos Dağı'nda bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu
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