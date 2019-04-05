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Amanos Dağları eteklerinde 'gelincik şöleni'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 08:13 | Son Güncelleme

İlkbaharın kendini göstermeye başlamasıyla doğada görülmeye başlayan gelincik çiçekleri, Amanos Dağları eteklerinde görsel şölen sunuyor.

Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Amanos'ta görsel şölen

Havaların ısınmasıyla çoğu bölgede doğal yetişen; şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, yoğun görüldüğü Hatay'daki Amanos Dağları eteklerinde görsel şölen sunuyor.
Nisan ayında yetişen ve yaklaşık bir ay tarlalar ile yol kenarlarını süsleyen gelincikler, Merkez Antakya ilçesinde farklı bir güzellik oluşturuyor.
İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları eteklerinde yer alan Serinyol Mahallesi'nde yol kenarlarında açan çiçekler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.
Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Amanos Dağları İlkbahar gelincik

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