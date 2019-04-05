Amanos Dağları eteklerinde 'gelincik şöleni'

Havaların ısınmasıyla çoğu bölgede doğal yetişen; şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, yoğun görüldüğü Hatay'daki Amanos Dağları eteklerinde görsel şölen sunuyor.

Nisan ayında yetişen ve yaklaşık bir ay tarlalar ile yol kenarlarını süsleyen gelincikler, Merkez Antakya ilçesinde farklı bir güzellik oluşturuyor.