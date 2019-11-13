HABER

Amanos Dağlarında sonbahar manzaraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Ahir dağının güneyinden başlayıp Osmaniye boyunca uzanıp Hatay’da Asi Nehrinin Akdeniz’e döküldüğü Samandağı deltasında son bulan Amanos Dağları’nın sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor.Güneşli güzel günlerin hüküm sürdüğü bugünlerde Amanos Dağları’nın sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüleri doğa severleri kendine çekiyor.

Kahramanmaraş’ın Ahir dağının güneyinden başlayıp Osmaniye boyunca uzanıp Hatay’da Asi Nehrinin Akdeniz’e döküldüğü Samandağı deltasında son bulan Amanos Dağları’nın sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor.
Güneşli güzel günlerin hüküm sürdüğü bugünlerde Amanos Dağları’nın sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüleri doğa severleri kendine çekiyor. Amanos Dağlarının turuncu renklerinin yoğun olduğu Osmaniye Düziçi bölgesi Dumanlı Yaylası hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Sonbahar fotoğrafçılığı için en uygun bölgelerden olan Dumanlı Yaylası kayın ormanları ile ziyaretçilerini karşılıyor. Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Dumanlı Yaylasının dokusunda köknar, sedir ve ardıçların yanı sıra özellikle sonbaharda büyüleyici renkler sergileyen meşe ağaçları da yer alıyor. Fotoğraf, dağcılık ve doğa sporlarının gerçekleştirilmesine imkan sağlayan doğal bir yapıya sahip bölge, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgede bulunan Sabunlu Şelalesi de ziyaretçi akınına uğrayan önemli noktalardan biri.

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
Edirne'de 69 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de 69 kaçak göçmen yakalandı
(Özel) Arnavutköy’de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı(Özel) Arnavutköy’de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

4 belediyeye kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.