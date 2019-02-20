Amanos Dağlarında yanartaş hayranlığı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları zirvesinde bulunan yanan bir kaya, meraklı ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

Kurtbağı mevkisinde bulunan ve metan gazı sızıntısıyla alev alan, bölgede yanartaş olarak bilinen kayalığı ve yanında bulunan Zilli Şelaleyi görmek için çevre doğa ve fotoğraf tutkunları bölgeyi mesken tuttu. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'de (PRODOSS) bölgeye adeta çıkarma yaptı. Orman dokusu, patika ve çamurlu parkurda 12 kilometre yürüyen kulüp üyeleri bölgeye hayran kaldı. Yanartaş ve 30 metre yükseklikten akan Zilli şelalede bol bol anı fotoğrafları çekilen üyeler, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Adanalıların Amanos dağları gezisi mangal keyfi ile sona erdi.

